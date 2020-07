Ilary Blasi, gambe troppo lunghe e storte: Photoshop? Piovono critiche

Ilary Blasi al centro di una delle ultime polemiche social. Da “ritocchino“. No, non si parla di interventi chirurgici, ma di quelli alle foto, che possono risultare talmente tanto modificate da sembrare innaturali. Questa è l’accusa che è stata mossa contro la conduttrice: aver allungato a dismisura le gambe da sembrare chilometriche. Le ha modificate davvero? Il dubbio resta e i suoi follower – che comunque le ripetono quanto sia bella e brava – non capiscono come mai abbia deciso di rendere più lunghe quelle gambe che sono già perfette così come sono. Magari è questione di prospettiva, Ilary non ci avrà messo mano oppure, con il troppo sole che acceca, avrà modificato con noncuranza. C’è chi dice che ha utilizzato Photoshop per la sua ultima foto al mare, ma ormai è possibile fare dei ritocchi – anche miracolosi – col proprio cellulare: chi non ha la possibilità di allungare le gambe, snellire il corpo e sgonfiare il viso? Adesso se si vuole stravolgere la propria immagine è davvero semplicissimo farlo.

Ilary Blasy, foto modificata? Gambe lunghissime al mare

La foto di Ilary Blasi in costume al mare ha fatto tanto chiacchierare per via di gambe da gigante, storte (a detta di qualcuno) e per niente naturali. Sotto allo scatto di Instagram, le hanno scritto questo: “Troppo Photoshop”; “Ma le gambe perché modificarle? Non serve”; “Perché hai allungato le gambe tipo plastilina?”. Questi sono solo alcuni dei commenti fatti al fisico di Ilary Blasi e c’è anche chi – ahinoi – ha approfittato di questa occasione per sputare veleno su di lei. Sicuramente queste critiche giungeranno alle orecchie (agli occhi) della conduttrice, confermata sia per L’Isola dei Famosi sia per Lo Show dei Record. Deciderà di rispondere utilizzando quell’ironia che da sempre la contraddistingue?

Francesco Totti e Ilary Blasi news: gli ultimi gossip dell’estate 2020

Recentemente la famiglia Totti ha fatto chiacchierare per la scomparsa di un oggetto di valore dell’ex calciatore. Lui e sua moglie hanno fatto un particolare annuncio pur di trovarlo. Ma non si sa se Francesco Totti sia riuscito a rintracciarlo o meno. Nonostante gli attacchi al vetriolo e la perdita di un rolex insostituibile, Ilary Blasi e Francesco Totti non perdono il sorriso: le loro vacanze al mare continuano e con loro ci sono sempre quei figli che hanno fortemente voluto. Avendo una famiglia così meravigliosa, cosa possono volere di più dalla vita?