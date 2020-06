Ilary Blasi torna in tv con l’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record

Quando torna in televisione Ilary Blasi: ultime news sulla moglie di Totti

Fervono i preparativi per il ritorno in tv di Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti è lontana dal piccolo schermo da mesi. Dopo la sfortunata avventura di Eurogames con l’amico Alvin, la verace conduttrice romana non ha condotto più nulla. Ilary ha lasciato il Grande Fratello Vip per dedicarsi a nuovi progetti ma di fatto, negli scorsi mesi, non è stata coinvolta in nessuna produzione. Ma il vento sta per cambiare e la 39enne è pronta a tornare con ben due programmi importanti su Canale 5: l’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record.

Ilary conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 e de Lo Show dei Record

Come riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 18 giugno, Ilary Blasi è stata scelta da Mediaset per due trasmissioni importanti: l’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record. Quest’ultimo è ancora in forse ma dovrebbe ripartire in autunno e pare che la Blasi sarà affiancata da Claudio Amendola. L’attore romano non è nuovo a format del genere: in passato ha condotto Scherzi a parte con Belen Rodriguez. A gennaio 2021, poi, Ilary prenderà il posto di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi. Dopo un periodo sabbatico – per il 2020 Mediaset ha deciso di non mandare in onda l’adventure game – il reality show tornerà in onda agli inizi del nuovo anno. Ovviamente Coronavirus permettendo.

Ilary Blasi lontana dalla televisione si dedica alla famiglia

Da oltre sei mesi lontana dalla televisione, Ilary Blasi si dedica alla famiglia e alla vita privata. Al marito Francesco Totti, che ha smesso di giocare, e ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che crescono in fretta. In questi mesi la soubrette è diventata brava a smanettare sui social network. Dopo anni di assenza è finalmente sbarcata su Instagram e oggi aggiorna quotidianamente i suoi follower – si parla di 1.3 milioni – con scatti e video di vita quotidiana. Tra chat scherzose e selfie durante le lezioni di yoga il profilo Instagram di Ilary appassiona e diverte, tanto che i complimenti e le critiche positive si sprecano.