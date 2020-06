Ilary Blasi, chat privata con Totti su Instagram: “Non stai bene”, i messaggi

Ilary Blasi e Totti, su Instagram la coppia diverte i fan: la chat di Whatsapp pubblicata tra le stories

Ilary Blasi e Francesco Totti sui social si confermano una delle coppie più divertenti da seguire. In tanti sono in trepidante attesa della sitcom su Casa Totti, un progetto di cui si è parlato lo scorso anno ma di cui non si sa ancora molto. Stiamo avendo un piccolo assaggio però grazie a Instagram: da quando Ilary e Francesco sono più attivi non mancano divertenti siparietti tra marito e moglie. Come quello di oggi: la conduttrice ha usato un nuovo metodo per fare dei boccoli ai capelli e lo ha condiviso con le fan su Instagram. Ha postato poi il risultato tra le stories e sembrava molto soddisfatta del risultato. Così ha iniziato a chiedere conferma in famiglia e ha scritto al marito su Whatsapp. Francesco Totti sul telefono di Ilary Blasi è memorizzato così: “Mio marito”, con un cuore rosso.

Francesco Totti, la chat con Ilary finisce su Instagram: “Tu non stai bene”

Nella chat si leggono prima i messaggi di Ilary, che chiede al marito se ha già visto le sue ultime stories su Instagram. Poi ha fatto la domanda diretta sui suoi boccoli, che evidentemente non hanno notato tutti e subito come si aspettava. Totti non ha risposto subito, così dopo circa venti minuti Ilary ha “bussato” con delle emoji e ha riproposto la domanda. Ha aggiunto: “Sii sincero e onesto”. La bandiera della Roma ha risposto prima chiedendo cosa fosse successo, poi ha letto i messaggi della moglie e allora, in tutta sincerità come richiesto da Ilary, ha risposto. E ha scritto questo: “Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”. Ha aggiunto delle emoji che sono tutto un dire: scimmiette che si coprono gli occhi, una linguaccia, una risata e infine un guantone da boxe.

Ilary e Totti su Instagram: la chat sui boccoli è già virale

Ilary ha postato la chat con Totti su Instagram tra le stories e non era molto soddisfatta del giudizio ricevuto dal marito. I suoi boccoli insomma non hanno fatto colpo e a lei non è rimasto che aggiungere un’emoji triste e con gli occhi lucidi. Poco prima neanche suo figlio Christian le ha dato molta soddisfazione: anche lui è finito tra le stories di Ilary, ma non ha voluto rispondere alla domanda sui boccoli della madre.