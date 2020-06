Francesco Totti rolex perduto: “Legato, vengo a prenderlo da voi”

Francesco Totti ha perso un rolex a cui era molto legato. Al di là del valore materiale, l’ex calciatore della Roma ha spiegato che è prezioso, per lui, che rappresenta parte della sua vita. Un vero e proprio portafortuna, di cui non si è mai liberato e che lo accompagna in ogni sua giornata. Purtroppo, quest’oggi, ha fatto una spiacevole scoperta: il suo rolex è sparito, non sa dov’è finito. Non ha parlato di furto, probabilmente lo ha dimenticato in qualche locale o al mare. Non ha dato informazioni precise sul posto in cui l’avrebbe perduto, ma quelle riguardanti alcuni particolari del suo orologio sì. Dalle sue parole emerge tutto il dispiacere per quel rolex speciale che portava sempre con sé, che è legato anche ai suoi figli Chanel e Cristian. Pur di ritrovarlo, Francesco Totti ha scritto un messaggio su Instagram (tra le sue stories) con cui ha chiesto a chi lo avesse trovato di contattarlo. E arriverebbe persino sotto casa, tanto è il desiderio di riaverlo tra le mani. La moglie Ilary Blasi ha condiviso l’appello.

Sparito il rolex di Francesco Totti: perché è così importante?

Non si espone molto sui social, Francesco Totti, e quando lo fa significa che è successo qualcosa d’importante. Oggi ha perso un rolex a cui è molto legato, che vorrebbe quanto prima ritrovare. Queste sono state le sue parole su Instagram su quell’orologio che lo ha accompagnato in tutta la sua carriera calcistica: “Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel)”. Totti ha poi fatto una promessa (che fa rima con sorpresa) a colui che lo troverà: “Verrò io di persona a prenderlo”. È disposto anche a lasciare la sua casa per riaverlo. Qualcuno si chiederà: non ne può comprare un altro? No, visto che quello non è un “semplice” rolex, ma è l’orologio che è stato sempre presente nella vita da calciatore di Francesco Totti. Ha un valore affettivo incommensurabile.

Francesco Totti e Ilary Blasi, 15 anni di matrimonio

Ilary Blasi ha fatto il suo condividendo l’appello di Totti. Nemmeno una settimana fa, la conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto di loro da ragazzini nel momento in cui si scambiano un bacio: sono passati ben 15 anni da quella foto, 15 anni di matrimonio. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno anche fatto chiacchierare per delle particolari chat private che hanno fatto il giro del Web. Ci faranno presto sapere su Instagram del ritrovamento del rolex dell’Er Pupone?