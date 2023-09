Ilary Blasi fuori da Mediaset? Ecco come stanno davvero le cose

Ormai da mesi si parla del futuro di Ilary Blasi sulle reti Mediaset. In realtà la situazione non sarebbe poi così disastrosa per la conduttrice, almeno non come quella di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. In queste ore, Dagospia ha svelato i dettagli riguardanti ciò che potrebbe davvero accadere nel futuro dell’ex moglie di Francesco Totti come volto di Canale 5. Le nuove regole anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi, che hanno portato a dei cambiamenti sulle reti Mediaset, hanno fatto più volte ipotizzare un addio per Ilary.

Sembra proprio che per la Blasi non sia stato deciso un trattamento come quello riservato, ad esempio, a Barbara d’Urso. “Non è un nome inviso all’azienda”, si legge. Inoltre, non sarebbe un nome nel mirino, in quanto “non ha sbattuto la porta o fatto dichiarazioni fuori posto”. Infatti, la nuova linea che sta seguendo Pier Silvio Berlusconi non avrebbe mai escluso la presenza della conduttrice romana. Il suo futuro per questa stagione televisiva 2023/2024 dipenderà da ciò che verrà deciso su L’Isola dei Famosi.

Bisognerà scoprire, dunque, se il reality show che si svolge in Honduras sarà presente nel palinsesto a inizio 2024. Se il programma tornerà ufficialmente in onda nella prossima primavera, ci dovrebbe essere ancora una volta la Blasi alla conduzione. “Se ne parlerà tra le parti”, anche per valutare la possibilità di introdurre nuovi progetti. Per il momento, però, non è stata presa ancora alcuna decisione.

“Ilary Blasi continuerà ad essere un volto di Canale 5”, si legge. Le voci che stanno girando sul suo futuro in televisione sono più tragiche rispetto a quella che è la realtà dei fatti. Quindi i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo: non è prevista una sua uscita di scena come accaduto a Belen Rodriguez.

Ilary Blasi si gode la sua storia d’amore con Bastian

Intanto, mentre si parla del suo futuro in televisione, Ilary Blasi si gode serenamente la sua nuova vita sentimentale. Infatti, la conduttrice romana si sta godendo le vacanze con il suo Bastian Muller. Il nuovo numero del settimanale di Chi ha pubblicato gli scatti che ritraggono la coppia mentre si diverte in un resort in Toscana. I due si trovano insieme alla figlia di lei, Isobel. Dal 20 settembre, Ilary dovrà tornare in tribunale, per continuare la sua lotta legale con Francesco Totti. In particolare, entrambi si batteranno ancora per dimostrare le proprie ragioni per quanto riguarda la questione riguardante rolex e borse.