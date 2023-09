Barbara d’Urso: “Mi sono trasferita a Londra”. Il motivo della scelta

Nella giornata di domenica 3 settembre, Barbara d’Urso si era mostrata sui social in aeroporto. La conduttrice aveva deciso di affrontare la sua paura dell’aereo, sebbene non avesse specificato la destinazione del viaggio che stava per intraprendere. Martedì 5 settembre, però, è arrivata una risposta a questo interrogativo e a comunicarla è stata proprio Barbara.

Barbara d’Urso è a Londra: studierà l’inglese?

L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, si trova a Londra. Lo ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram con delle foto, accompagnate dalla seguente descrizione: “Ieri il mio primo giorno di Scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua…“. Barbara, giorni fa, aveva raccontato che la sua nuova avventura all’estero avrebbe avuto a che fare con nuovi progetti. Si può dunque ipotizzare che la conduttrice televisiva sia migrata a Londra per studiare l’inglese. Chissà, magari nel suo futuro potrebbe esserci la conduzione di programmi televisivi esteri, ma al momento sono solo supposizioni.

Nei commenti del suddetto post, tanti utenti hanno manifestato la mancanza di Barbara al timone di Pomeriggio Cinque, convinti che, senza di lei, non sia più lo stesso. Mancanza che era stata abbondantemente espressa anche tra le tante reazioni suscitate dai promo della nuova edizione del programma pomeridiano. Altri, invece, hanno fatto i loro auguri alla conduttrice per questa sua nuova avventura all’estero.

Barbara d’Urso: il recente post su Pomeriggio Cinque

Non è dato sapere, al momento, quanto starà via dall’Italia l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Barbara, come detto, aveva scelto di partire il 3 settembre, un giorno prima dell’inizio del noto programma pomeridiano, che per anni l’ha vista alla guida. Oggi, al timone di Pomeriggio Cinque c’è Myrta Merlino, che ha esordito nella giornata di lunedì 4 settembre. È possibile che Barbara abbia scelto di partire un giorno prima anche per allontanarsi dal tanto chiacchiericcio che si sarebbe generato con il nuovo inizio del programma di Canale 5.

Barbara d’Urso, d’altronde, era tornata a parlare di Pomeriggio Cinque in un post Instagram di qualche giorno fa. Qui la conduttrice aveva ribadito il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, al quale aveva dato un arrivederci a settembre che poi non si è concretizzato. Barbara aveva poi fatto gli auguri a Myrta Merlino, facendo notare anche come la neo conduttrice di Mediaset avrebbe avuto più spazio rispetto a quello che aveva lei e sottolinenando la collocazione, a detta sua, più favorevole in palinsesto.