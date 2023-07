Belen Rodriguez scrive a Mediaset e Maria De Filippi dopo l’addio

Belen Rodriguez ha deciso di salutare ufficialmente la Mediaset e Maria De Filippi dopo anni di collaborazione. Come è ormai noto, la conduttrice argentina ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare Cologno Monzese. Dunque, Tu Sì Que Vales e Le Iene – rispettivamente in onda su Canale 5 e Italia 1 – non avranno più al timone Belen. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha dato l’annuncio, facendo presente che nel programma di Maria De Filippi nessuno sostituirà la Rodriguez.

Quindi Tu Sì Que Vales continuerà ad andare in onda con Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, senza ulteriori cambiamenti. Discorso diverso per Le Iene, dove prenderà il posto di Belen la giornalista Veronica Gentili. Dopo la dura reazione di Barbara d’Urso di fronte alla sua brusca uscita di scena da Pomeriggio 5, molti telespettatori hanno mostrato solidarietà anche alla Rodriguez. Questo perché si pensava che alla conduttrice argentina fosse toccato lo stesso trattamento riservato a ‘Barbarella’.

Invece, la stessa conduttrice argentina ha smentito tali voci rivelando apertamente di aver deciso lei di lasciare Mediaset. Nel futuro lavorativo di Belen ci sarebbero nuovi progetti e tanti impegni con le sue aziende. Dopo aver dichiarato di aver lasciato di sua volontà Cologno Monzese, ecco che la Rodriguez si lascia andare a un saluto ufficiale.

La conduttrice argentina condivide su Instagram un lungo messaggio per salutare Mediaset e non solo. Belen ci tiene a fare un particolare saluto a Maria De Filippi, che l’ha accolta e tenuta per anni nella sua famiglia di Tu Sì Que Vales. Inoltre, ringrazia anche Davide Parenti, l’autore de Le Iene che le ha permesso di realizzare il suo grande sogno: quello di condurre questo programma.

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai”

Questo il lungo messaggio condiviso proprio in questi minuti dalla Rodriguez per salutare pubblicamente e ufficialmente Mediaset. Ma il suo non è un addio. La conduttrice argentina ci tiene a precisarlo: “Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”.

Dunque, non è detto che in futuro possa tornare a svolgere qualche ruolo in una trasmissione Mediaset. Per il momento, sembra che Belen abbia solo voglia di allontanarsi per qualche tempo dalla televisione per dedicarsi ad altri progetti. Il suo appare così come un dolce addio a Canale 5 e Italia 1.

Sembra da parte sua non esserci alcun rancore, anche perché lei stessa ha affermato che la decisione è arrivata dalle sue volontà. Pertanto, pare che questo allontanamento sia avvenuto in modo soft e senza particolari retroscena.