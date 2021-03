Ilary Blasi nella vasca da bagno, Totti reagisce così: il commento

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a divertire i fan su Instagram, e si divertono a loro volta. Da quando sono sbarcati sul social network non hanno mai smesso di mostrare anche il loro lato ironico e divertente. Non è un caso se si parla di una possibile sit-com su casa Totti: di materiale potrebbe essercene tanto! Totti e Ilary sono una coppia non solo innamorata e unita, ma che probabilmente ha fatto del sapersi prendere in giro e del ridere insieme il loro segreto d’amore. La complicità è evidente e salta fuori anche con l’interpretazione dei due attori che li interpretano nella serie Speravo de morì prima. Pietro Castellitto e Greta Scarano secondo alcuni sono i perfetti Totti e Ilary, per altri no.

Oggi però Francesco ha rotto la magia sotto una foto di sua moglie Ilary. La Blasi è reduce da una puntatona dell’Isola dei Famosi 2021. Ieri sera è stata una lunga serata, tra il tremendo spoiler ai naufraghi e una sfuriata ad Akash Kumar. Dopo una puntata così non poteva che godersi un po’ di relax. La foto che ha postato oggi potrebbe risalire al dopo puntata, ma potrebbe invece essere stata scattata in altri momenti. I capelli sono raccolti, e ieri sera lo erano, e il make-up richiama quello in puntata, ma tutto può essere. Il dettaglio su cui si è concentrato suo marito è un altro, però.

La sensualità della Blasi è stata apprezzata da tutti nei commenti, però le parole di Totti hanno spostato l’attenzione e reso tutto più ironico. Nella foto Ilary ha in mano un bicchiere da cocktail, ma secondo il Campione della Roma di sicuro non c’era un cocktail lì dentro. Cosa stava sorseggiando la moglie allora nella foto? Questo il suo commento: “Quella era acqua sicuramente”, e l’emoji che ride. Inutile dire che il commento ha raggiunto in poco tempo migliaia di mi piace: al momento sono più di 8mila. Centinaia invece i commenti, ma tra questi non c’è la risposta di Ilary. C’è invece un altro commento in risalto, quello di Elettra Lamborghini.