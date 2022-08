Ilary Blasi disperata in vacanza: “Aiutatemi a ritrovare il mio gatto”

AGGIORNAMENTO: Tutto è bene quel che finisce bene. Il gatto di Ilary Blasi, Alfio, è stato trovato. A dare la notizia è la stessa conduttrice, la quale ci tiene a ringraziare una dottoressa e una signora, che probabilmente hanno individuato il suo felino.

Tegola su Ilary Blasi che si trova in vacanza in Croazia, mentre a Sabaudia il suo gatto Alfio si è smarrito. Disperata la conduttrice condivide un annuncio con il suo profilo ufficiale di Instagram per ritrovare il suo amico a quattro zampe, un Sphynx, a cui è molto legata. Pare che il gatto si sia perso in zona lungomare di Sabaudia, secondo quanto scrive la stessa Ilary. Solo qualche giorno fa, si trovava nel comune in provincia di Latina, per poi lasciare Francesco Totti nella residenza estiva di famiglia e ripartire per un nuovo viaggio.

Al momento, la Blasi è in vacanza in barca in Croazia insieme alla figlia Isabel. Ed ecco che ha ricevuto la brutta notizia: il suo gatto si è perso nella località balneare vicino Roma. Proprio a Sabaudia sarebbe avvenuto, solo qualche giorno fa, uno scontro tra Ilary e Totti. Il motivo? La vicinanza tra Francesco e Noemi Bocchi, che avrebbe coinvolto anche la figlia più piccola Isabel. Dopo aver ricevuto la notizia della sparizione di Alfio, la conduttrice dell’Isola dei Famosi decide di chiedere aiuto ai milioni di follower.

“Aiutatemi a ritrovare Alfio il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”, questo l’appello che fa affinché venga ritrovato il suo fedele amico. Per dare notizie sul ritrovamento del gatto, la Blasi pensa bene di inserire un numero di telefono con prefisso Milano, che pare corrisponda all’agenzia Notoria, che da qualche tempo si occupa della sua immagine.

Ilary Blasi ha due gatti, di razza Canadian Sphynx, Alfio e Donna Paola. Spesso, con la complicità di Totti, ha condiviso sui social delle gag simpatiche in casa in compagnia dei due animali domestici. In molti ricorderanno lo scherzo che la conduttrice fece al Pupone dicendogli che una donna in casa loro era incinta. Si trattava di Donna Paola e il video esilarante fece il giro del web.

E mentre l’ex calciatore della Roma sceglie di mantenere un profilo basso, Ilary sui social aggiorna continuamente i fan condividendo foto e video delle sue vacanze, come mai aveva fatto finora. Infatti, la conduttrice ha preso ormai le redini del suo profilo Instagram postando a raffica i momenti della sua prima estate da single dopo la rottura con Totti.

Ora i due protagonisti della cronaca rosa di questi mesi estivi sono attesi dai loro rispettivi avvocati per parlare del divorzio, che arriva dopo ben 17 anni di matrimonio e 20 di relazione. Dopo l’annuncio sulla rottura, entrambi si sono presi del tempo, ma ora sembra essere arrivato il momento di ritrovarsi faccia a faccia per rendere ufficiale il divorzio.

Questo incontro, secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, dovrebbe avvenire il prossimo 1 settembre. Con “un accordo totale” la questione dovrebbe risolversi velocemente. In caso contrario, come si può immaginare, il percorso sarà più complicato.