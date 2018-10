Ilary Blasi, duro attacco di Corona: “Veto pesantissimo, si spaventa”

Ilary Blasi, Fabrizio Corona attacca duramente la conduttrice in un lungo messaggio: “Già trovato l’accordo ma poi mi ha messo un veto pesantissimo. Si spaventa…”

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri lunedì 15 ottobre, la temperatura attorno al reality si è alzata. Fabrizio Corona, citato e punzecchiato durante la trasmissione da Ilary Blasi (“Cambia idea ogni 20 minuti“) circa la sua passata relazione con Silvia Provvedi, è intervenuto a più riprese via social. Nella giornata di oggi ha anticipato le sue scuse all’ex fidanzata (la sua intervista integrale uscirà mercoledì in edicola sul settimanale Chi), dopo aver dichiarato a Verissimo di “non averla mai amata”. L’ex re dei paparazzi ha poi riservato parole dure a Ilary Blasi. Pochi minuti fa su Instagram si è infatti scagliato contro la moglie di Totti, sostenendo che la presentatrice non vuole concedergli diritto di replica, nonostante lei stessa, durante la trasmissione, lo ha invitato a un confronto pubblico.

Corona contro la Blasi: “Ilary, io sono qui, sto aspettando solo te”

“Peccato che Ilary Blasi il diritto di replica non vuole concedermelo, perché si spaventa, mi ha messo un veto pesantissimo, dopo un accordo già trovato”, esordisce Corona, commentando il video che ritrae Ilary durante la diretta del Grande Fratello Vip, nel momento in cui invita l’ex re dei paparazzi in trasmissione. “Dovevo essere in trasmissione giovedì prossimo – prosegue Fabrizio -, ma oggi chissà come mai, tutto sospeso”. A questo punto Corona affonda: “Forse per i due anni di silenzio? O forse è difficile dialogare in diretta con una persona colta, preparata, che legge e studia… o forse è più semplice attaccarla, senza far sì che lei si possa difendere. Ilary Blasi, io sono qui, sto aspettando solo te. @striscialanotizia @le_ieneshow @gf_vip3”.

Fabrizio Corona: le scuse a Silvia Provvedi

Corona prima dell’attacco alla Blasi aveva annunciato pubblicamente le sue scuse a Silvia Provvedi: “Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna aver le p…e per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato”.