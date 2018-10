Corona su Chi: “Chiedo perdono a Silvia Provvedi, pronto per un incontro”

Fabrizio Corona intervista Chi: le ultime dichiarazioni su Silvia Provvedi

Come anticipato da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Silvia Provvedi. In un’intervista a Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 ottobre, l’ex re dei paparazzi ha chiesto pubblicamente scusa alla sua ex fidanzata, attualmente rinchiusa nella Casa più spiata d’Italia. “Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna aver le p…e per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato”, ha ammesso Corona alla rivista Mondadori .“Quando ho fatto quelle dichiarazioni mi è successo un fatto grave. Sono stato derubato in casa e ho sporto denuncia. Mi hanno rubato quella che per me era la “pensione”, il futuro per mio figlio Carlos. Ho iniziato a vivere nell’inferno. Vedevo nemici ovunque. Ho iniziato a dubitare di tutti, anche di Silvia, lo ammetto. Ho perso serenità e lucidità, ho avuto solo le forze dell’ordine accanto, e i miei demoni. E quando vivi da indemoniato, dici le peggio cose”, ha confidato l’uomo. Che potrebbe davvero entrare nel reality show condotto da Ilary Blasi per un confronto con la cantante de Le Donatella.

Fabrizio Corona pronto per il Grande Fratello Vip per un confronto con Silvia?

“Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale, non salvi nessuno: vuoi bruciare con tutti quelli che hai intorno. Ora sono più sereno. Ho ascoltato e riascoltato le parole di Silvia nella Casa e solo ora posso ammettere che sono pronto a fare un passo indietro. Silvia mi è stata vicina quando stavo male, sono in debito, ma conosco le sue debolezze. So che non sta bene. E credo che solo io posso capire che cosa si nasconde dietro quelle lacrime”, ha rivelato Fabrizio Corona. E poi ancora: “C’è un dolore profondo. Oggi allungo una mano verso di lei. Silvia non è una ragazza forte come appare, è molto debole. Io so che ha bisogno di me e con estremo affetto, adesso, sono pronto a darglielo, a farla sorridere. Parlo di affetto, non di amore!”.

Silvia Provvedi ha detto che non vuole sapere più nulla di Fabrizio Corona

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi ha rimarcato di voler dimenticare il suo ex compagno. Come reagirà alle ultime dichiarazioni di Corona?