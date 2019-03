Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart si sono sposati: i dettagli delle nozze

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono marito e moglie

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono diventati finalmente marito e moglie. La coppia sarebbe convolata a nozze sabato 2 marzo nel santuario francescano di Fonte Colombo, a Rieti. La festa invece si è tenuta non troppo lontano, tra Contigliano e Greccio. Pochi sono i dettagli che stanno uscendo nelle ultime ore. La coppia infatti ha voluto avere una grande privacy per il loro giorno felice. Caterina Balivo, che li ha fatti conoscere, era presente al matrimonio ed ha pubblicato diverse stories Instagram in cui si mostrava insieme al marito, durante la cena. La notizia, tenuta in gran segreto, sembra sia uscita proprio grazie alla Balivo, il cupido di Ilaria e Kim. La conduttrice di Vieni da Me, infatti, li ha fatti conoscere in una festa a casa sua. “Ci siamo incontrati nello sgabuzzino di casa Balivo. Mi viene da ridere perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto “Ah! Mi unisco”. Non ci siamo più alzati“, così aveva raccontato la Spada al settimanale F.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: nozze segrete per la coppia

Che Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart stessero pensando al matrimonio non era di certo un segreto. La coppia però ha cercato di organizzare il tutto in grande privacy, e dopo otto anni dal loro primo incontro e la nascita del piccolo Ettore, ora Ilaria e Kim sono sposati. La voce sulle loro nozze circolava già da tempo ma la riservatezza della coppia non ha lasciato trapelare nulla neanche in questo caso. Entrambi sempre lontani dal gossip, Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart si sono giurati amore eterno lontano dai riflettori, in location non troppo da vip. Rieti e i suoi dintorni sono diventati nella giornata di sabato 2 marzo, l’ambientazione del loro sogno d’amore.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: un amore che dura da otto anni

Un amore da favola quello di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. Amanti della loro privacy, la coppia non ha mai dato scandalo e non sono mai stati sotto i riflettori per la loro vita privata e sentimentale, nonostante siano personaggi pubblici. Dopo il matrimonio arrivato pochi giorni fa, c’è qualcuno che ipotizza la nascita di un secondo figlio.