Ilaria Spada incinta di nuovo di Kim Rossi Stuart? Caterina Balivo chiarisce tutto in tv

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart aspettano il secondo figlio? Caterina Balivo ne parla a Vieni da me

Ilaria Spada è di nuovo incinta di Kim Rossi Stuart? Secondo il settimanale Diva e Donna sì e a parlare sarebbero le foto al parco che vedono l’attrice di Latina più rotonda del solito. Caterina Balivo a Vieni da me, il programma che conduce su Rai 1, ha provato a smentire i gossip dell’ultima ora. La conduttrice di Aversa è infatti una grande amica della coppia: il primo incontro tra Ilaria e Kim è avvenuto proprio a casa della Balivo. “Non so nulla”, ha replicato Caterina a Rosanna Cancellieri, la giornalista di moda e costume che tiene una rubrica di gossip all’interno della trasmissione Rai.

Ilaria Spada mangia molto: parola di Caterina Balivo

La presentatrice ha poi assicurato: “Ilaria è magra ma mangia più di me e la signora Rossella (una collaboratrice di Vieni da me, ndr) messe insieme. Sicuramente in quelle foto con la pancia aveva appena finito di mangiare”. Sarà davvero come dice Caterina? O la Balivo ha semplicemente provato a nascondere la notizia fino a quando non saranno la Spada e il compagno ad annunciarla?

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sposano entro l’anno

Intanto è ufficiale il matrimonio tra Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. A confermarlo l’attore, che di recente ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo Le guarigioni. “Del matrimonio non parlo, ma sono costretto a confermare le nozze”, ha dichiarato alla rivista F.