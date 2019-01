Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sposano: spuntano le pubblicazioni di nozze

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart si sposano: DiPiù mostra le pubblicazioni del matrimonio

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada pronti a diventare marito e moglie. Al momento i diretti interessati non hanno ancora annunciato il matrimonio, ma il settimanale DiPiù Tv ha mostrato le pubblicazioni di nozze. Ovvero l’importante documento che precede a annuncia il grande giorno. E che, nel caso di Kim e Ilaria, sono apparse al comune di Roma, la città dove da tempo i due attori vivono insieme. Kim (nato e cresciuto nella Capitale) e Ilaria (originaria di Latina) stanno insieme da otto anni, hanno un figlio di sette anni Ettore, e non hanno mai nascosto la voglia di sposarsi. Non solo: in più di un’occasione la Spada, ex modella e soubrette, ha mostrato la voglia di diventare mamma per la seconda volta. Dopo il matrimonio, dunque, i due potrebbero allargare la famiglia.

Matrimonio Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: top secret data e location

Nonostante le pubblicazioni di nozze, al momento non si conoscono data e location del matrimonio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. Molto probabilmente il grande giorno sarà fissato entro l’estate, a patto che i promessi sposi siano liberi dai rispettivi impegni di lavoro. La Spada è in questo periodo protagonista sul piccolo schermo con la nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Kim, invece, è impegnato sul set di una nuova fiction ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas, Il conte di Montecristo. Non solo: l’attore ha di recente pubblicato una raccolta di racconti dal titolo Le guarigioni.

Kim Rossi Stuart pazzo del figlio Ettore, avuto da Ilaria sette anni fa

“Siamo due genitori entusiasti, innamorati, forse pure troppo. Ieri le dicevo: “Spero non faccia male a Ettore tutta questa venerazione. Ce lo sbaciucchiamo continuamente, lo abbracciamo, lo coccoliamo tutto il giorno”. Ma poi mi sono detto che i baci non sono mai troppi, no?”, ha dichiarato Kim Rossi Stuart in un’intervista.