Ilaria e Massimo: lui non è più innamorato? Parla la Lepanto

Ilaria e Massimo: lui non prova più sentimenti per la fidanzata? Parla l’ex tentatrice Federica Lepanto

Una delle coppie che più sta incuriosendo a Temptation Island è quella formata da Ilaria e Massimo. I due stanno insieme da due anni, dopo un anno hanno iniziato la convivenza ma sono tanti i problemi e i dubbi di Ilaria sul fidanzato. Il Colantoni si è fatto subito notare per la vicinanza pericola con Federica Lepanto, quest’ultima però è stata mollata per un’altra single, Elena. Le cose per l’ex gieffina non sono andate come sperava e dopo poco Massimo l’ha eliminata. Un rapporto il loro che sembrava tutto rosa e fiori ma che si è rivelato tutt’altro. La tentatrice ha spiegato tutto al Magazine di Uomini e Donne, sottolineando il motivo per il quale Massimo si è allontanato all’improvviso da lei.

Federica Lepanto e le impressioni su Massimo: “Ilaria ha ragione“

Dopo aver scoperto perché Federica e Massimo non hanno continuato la loro conoscenza all’interno di Temptation Island, l’ex tentatrice parte all’attacco sul Colantoni, dando ragione alla sua fidanzata: “Per come l’ho conosciuto, in parte condivido le parole di Ilaria quando dice che è immaturo. Credo che lui non sia innamorato della sua fidanzata. In noi single ho visto un modo per evadere e non si è mai preoccupato della possibile reazione della sua ragazza dall’altra parte. La cosa più rilevante è che non l’ho mai sentito parlare di Ilaria. Tutte le volte che gli altri fidanzati si confrontavano sui loro problemi di coppia, lui si allontanava stufato e diceva di volersi divertire non rattristare. Non si è mai messo in discussione ma ha sempre detto che lui era fatto così e che sarebbe stata lei a doverlo accettare“, spiega Federica sul Magazine di Uomini e Donne.

Ilaria e Massimo: i problemi della coppia prima di Temptation Island

Tanti i motivi per i quali Ilaria e Massimo hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia. La Teolis ha intenzioni serie per il fidanzato, tra cui un figlio (come spiegato lungamente nella prima puntata). Massimo invece sembra ancora molto immaturo e pensa a giocare alla playstation senza problemi o rotture varie.