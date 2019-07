Temptation Island: Federica Lepanto svela dettagli inediti, c’entra Massimo

Temptation Island: la tentatrice Federica Lepanto svela alcuni dettagli del suo rapporto con Massimo Colantoni

Sono andate in onda solo due puntate di Temptation Island e il pubblico non riesce ad attendere le altre messe in onda. Le storie delle sei coppie e dei rapporti con i tentatori stuzzicano, neanche a dirlo, la curiosità del pubblico. Al centro dei mille gossip che stanno coronando questa edizione c’è senza dubbio Federica Lepanto. La vincitrice del Gf 14 ha partecipato al programma come tentatrice , ma le cose per lei non sono andate come si aspettava. Dopo un iniziale avvicinamento con Massimo Colantoni, che ha scatenato la gelosia della fidanzata Ilaria Teolis, il ragazzo si è improvvisamente allontanato da lei, preferendo invece la compagnia di un’altra single: Elena. Questo trattamento non è piaciuto alla Lepanto che, finita l’esperienza sull’isola delle tentazioni, ha dato maggiori dettagli sul suo percorso e spiegato anche le ragioni dell’allontanamento brusco da Massimo.

Federica Lepanto a Temptation Island: l’ex tentatrice svela dettagli inediti

Come abbiamo visto nella seconda puntata di Temptation Island, Federica Lepanto è stata mollato in due secondi da Massimo che ha puntato la single Elena. Dopo un avvicinamento pericoloso, il Colantoni ha però preferito allontanarsi da lei, in quanto ha messo in discussione il loro percorso. Oggi, a distanza di alcune settimane dal fatto (ricordiamo che Temptation è registrato e dunque quello che vediamo noi ogni lunedì è successo diverse settimane fa), la Lepato spiegato tutto al Magazine di Uomini e Donne. “Probabilmente da parte di Massimo c’era una semplice attrazione fisica. Io in lui ho trovato una persona con cui sorridere“, spiega la tentatrice, poi sposta l’attenzione sul punto focale: l’allontanamento inaspettato di Massimo. “Durante un’esterna, Massimo mi aveva detto che senza di me il suo percorso a Temptation Island non sarebbe stato lo stesso perché tiravo fuori il meglio di lui“.

La Lepanto e l’allontanamento di Massimo: “Mi ha detto una frase alludendo che fossi una donna di poco conto“

Vestire i panni dei tentatori e delle tentatrici non è semplice. E questo lo sa bene Federica Lepanto, da quando si è diffusa la notizia sulla sua partecipazione a Temptation sono piovute dal cielo tante critiche. A svelare però cosa è successo con Massimo ci ha pensato proprio l’ex gieffina, chiamando in causa una frase che ha messo in dubbio tutto. “Nel villaggio gli ho sentito pronunciare una frase che mi ha fatto allontanare, perché il suo tono non mi piaceva. Sembrava mi stesse trattando come una donna di poco conto e glielo feci notare. Da lì, c’è stato un cambiamento repentino“, spiega ancora la Lepanto alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi.