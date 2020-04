Il Volo da piccoli: foto prima e dopo di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble

I ragazzi de Il Volo sono cresciuti. Da Ti lascio una canzone, programma di Antonella Clerici dove hanno fatto il loro debutto nel 2009, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono cresciuti e maturati. La trasformazione più evidente è quella di Ignazio, che è dimagrito parecchio negli ultimi anni. Il cantante ha perso ben 35 chili ed è oggi è un vero e proprio figurino. In che modo ci è riuscito? Boschetto si è fatto seguire da un nutrizionista e da un personal trainer; ha dunque abbinato una corretta dieta allo giusto sport. Dal 2011 – anno in cui effettivamente ha cominciato a seguire il giusto regime alimentare – Ignazio ha rimosso le abitudini sbagliate. Come quella di mangiare pasta e carboidrati in generale dopo le 16 e mischiare proteine con formaggi. Oggi, anche quando è in tour, Ignazio non può rinunciare – così come i suoi colleghi – a fare dell’attività fisica. I tre artisti fanno ogni giorno almeno trenta minuti di corsa sui tapis roulant, poi flessioni, addominali ed esercizi per i muscoli.

Chi sono le fidanzate de i ragazzi de Il Volo: solo Piero Barone è single

Dopo la sua trasformazione fisica Ignazio Boschetto ha trovato l’amore. Da diverso tempo è felicemente impegnato con Alessandra, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Un amore vissuto nel massimo riserbo, com’è nello stile de Il Volo. Pure Gianluca Ginoble, infatti, sta portando avanti lontano dai riflettori la relazione con Francesca, abruzzese come lui. In una recente intervista a Verissimo il cantante si è limitato a dire che la sua fidanzata è molto simile a Silvia Toffanin. Al momento solo Piero Barone è single ma è l’unico che ha avuto legami con persone note.

La vita privata di Piero Barone: da Valentina a Veronica

Per un lungo periodo Piero Barone de Il Volo ha amato Valentina Allegri, la figlia dell’ex calciatore oggi allenatore Max. Una storia importante, con tanto di presentazioni in famiglia, bruscamente finita più di un anno fa. Successivamente il cantante ha avuto un flirt con Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene, ma oggi è single e dedito completamente al lavoro.