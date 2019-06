Piero Barone de Il Volo: la nuova fidanzata è Veronica Ruggeri

Il Volo: Piero Barone e Veronica Ruggeri stanno insieme

Nuovo amore per Piero Barone de Il Volo. Dopo aver detto addio a Valentina Allegri, figlia del più noto Massimiliano, il cantante frequenta un’inviata de Le Iene. Stiamo parlando di Veronica Ruggeri, conduttrice con alle spalle un passato da modella. Come rivela il settimanale Chi, Piero e Veronica si frequentano da qualche mese in gran segreto. Per il momento i due preferiscono non ufficializzare la loro liason, molto probabilmente perché è ancora troppo presto. Veronica, proprio come Piero, ha da poco chiuso una storia importante: per un lungo periodo è stata la fidanzata di Stefano Corti, altro volto noto del programma di Italia Uno che oggi è impegnato con l’interprete Bianca Atzei.

Chi è Veronica Ruggeri? Modella e conduttrice, ex Miss Parma

Veronica Ruggeri ha 28 anni – è nata a Borgotario nel 1991 – e prima di entrare a Le Iene ha lavorato come modella. È stata eletta Miss Parma e nel 2011 ha partecipato al concorso di bellezza più famoso in Italia, ovvero Miss Italia. Subito dopo ha abbandonato gli studi in Economia per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Ha partecipato a sfilate e shooting fotografici, ha condotto alcuni spettacoli comici live ed è poi approdata a Le Iene nel 2013. Nel 2014 ha lavorato a XLove insieme a Nina Palmieri. Per due anni ha amato il conduttore e comico Stefano Corti. Tra le amiche più care di Veronica c’è Benedetta Mazza, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip.

Piero Barone de Il Volo è sempre stato riservato

Piero Barone è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata: il cantante non ha mai parlato apertamente delle sue fidanzate. Anche se con Valentina Allegri non sono mancate le foto e dediche social: presto uscirà allo scoperto pure con Veronica Ruggeri?