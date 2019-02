Le Iene: Stefano Corti e Veronica Ruggeri si sono lasciati

Le Iene: Stefano Corti e Veronica Ruggeri non stanno più insieme

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Stefano Corti e Veronica Ruggeri. I due inviati de Le Iene si sono lasciati definitivamente. Ad annunciarlo i diretti interessati su Instagram, dove è stato chiarito che resta un rapporto di stima e amicizia. “Ragazzi, io e Stefano ci siamo divertiti a condividere i piccoli momenti della nostra storia e come avrete notato in queste ultime settimane non succede più!”, ha scritto Veronica sul suo account. “Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme”, ha aggiunto la Ruggeri. Il post è stato condiviso da Corti, che ha preferito non aggiungere altro alle dichiarazioni della sua ex fidanzata.

Le ultime foto insieme risalgono alle vacanze di Natale

Le ultime foto insieme di Stefano Corti e Veronica Ruggeri risalgono alle vacanze di Natale e Capodanno. I due hanno trascorso gli ultimi giorni del 2018 e i primi del 2019 sulla neve, in compagnia di una comitiva di amici. Negli scatti Stefano e Veronica appaiono sorridenti e complici ma il rapporto, molto probabilmente, era già incrinato. Corti e Ruggeri sono stati fidanzati per circa due anni: la loro storia è nata a cavallo tra il 2016 e il 2017.

Stefano Corti e Veronica Ruggeri innamorati a Le Iene

Stefano e Veronica si sono conosciuti e innamorati grazie a Le Iene, dove entrambi lavorano in qualità di inviati. Corti è entrato nel cast della trasmissione di Italia 1 nel 2015 mentre la Ruggeri nel 2013. La passione è nata solo in seguito, dopo un breve periodo di amicizia.