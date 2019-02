Piero Barone e Valentina Allegri si sono lasciati: amore finito dopo 5 mesi

Valentina Allegri e Piero Barone si sono lasciati: il cantante de Il Volo torna single dopo 5 mesi di relazione

Valentina Allegri e Piero Barone si sono lasciati: è ufficiale. A dare la notizia in esclusiva, oggi, è stato il settimanale Chi. La storia tra la figlia del mister Massimiliano Allegri e del cantante de Il Volo è arrivata al capolinea dopo 5 mesi. A confermare la fine di questa relazione l’assenza di lui alla festa di laurea della ragazza. Le strade della coppia, dunque, si sono divise. Piero Barone, anche per la gioia di tutte le sue giovani fan sparse in tutto il mondo, è tornato single. Il tenore adesso sembra essere concentrato principalmente sul lavoro e sulla promozione dell’ultimo album de Il Volo ma chissà se, presto o tardi, una nuova fiamma riuscirà a riempire il vuoto lasciato da Valentina Allegri nel suo cuore.

La storia d’amore tra Piero Barone e Valentina Allegri, che fino a poco tempo fa sembra promettere bene, è giunta al termine. A seguito delle presentazioni in famiglia (documentate e raccontate ampiamente da siti e giornali di gossip) la coppia ha deciso di chiudere ufficialmente dopo ben cinque mesi di relazione. Un periodo lungo considerando la distanza e la difficoltà, specie per lui, di far conciliare gli impegni lavorativi con l’amore. Entrambi hanno deciso di voltare pagina e di dedicarsi alla loro vita da single e giovani in carriera. Qualche speranza di un ritorno di fiamma? Se e qualora dovesse succedere noi, ovviamente, staremo qui a raccontarvelo.

Massimiliano Allegri ed Ambra sempre più innamorati, nozze vicine: Il gossip impazza

Se per Valentina Allegri questo non è un periodo fortunato in amore, lo stesso, oggi, non si può dire di suo padre. La storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini procede infatti a gonfie vele, tanto che i due presto pare che convoleranno a nozze.