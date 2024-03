Il Volo, altra lite. Parla Alba Parietti: “Li ho visti, se ti svegli storto…”

Il Volo pronti a sciogliersi, litigano e non vanno d’accordo: da settimane circola tale voce. I tre giovani tenori, ospiti a Domenica In pochi giorni fa, hanno ammesso che ogni tanto nel gruppo c’è qualche screzio (Ignazio Boschetto fa da paciere solitamente tra Piero Barone e Gianluca Ginoble), ma che ciò è normale e che non è vero che la band si dividerà. A proposito dei dissapori, nel corso della puntata de La vita in diretta (Rai Uno) del 26 marzo, è intervenuta Alba Parietti, invitata in qualità di opinionista nel talk di Alberto Matano. La showgirl, giusto per rinfocolare un poco le indiscrezioni, ha assicurato di essere stata testimone di un diverbio tra due membri de Il Volo.

“Sono molti anni che stanno insieme ed è normale – ha dichiarato la Parietti -. Io trovo che sia anche sciocco negare. Anzi, io ho visto uno dei loro sc**zi, em… litigata, dissapore. Ho visto uno che diceva all’altro ‘ma parli sempre tu!’. C’è una giornata in cui ti svegli storto e quello accanto ti dà proprio fastidio e glielo dici, succede. Dai, ma è carino. Il buonismo dei gruppi è noiosissimo”.

La Parietti ha preferito non fare i nomi dei protagonisti della litigata. Probabile però che qualche scintilla ci sia stata tra Barone e Ginoble. Loro stessi hanno spiegato di recente a Mara Venier che non di rado capita che si punzecchino mentre Boschetto, per carattere, funge da collante per mantenere l’armonia del gruppo. Sempre a Domenica In il trio ha smentito i rumors che vogliono il gruppo sul punto di sfaldarsi. Ma come stanno davvero le cose?

I ben informati sussurrano che è ovvio che i tre cantanti non se ne vanno in giro a dire pubblicamente che forse il progetto Il Volo potrebbe giungere al termine tra non molto, ma che l’ipotesi di uno scioglimento non è da scartare. Si mormora che Ginoble stia prendendo lezioni private da solista e che abbia parecchia voglia di tuffarsi in nuove avventure. Barone non vedrebbe di buon occhio siffatta situazione, mentre Boschetto sembra che sia spesso impegnato a ricucire gli strappi causati dai malumori.

Ma c’è dell’altro: Il Volo ha firmato contratti alquanto succosi e, quindi, uno scioglimento non ragionato potrebbe trasformarsi in un bagno di sangue dal punto di vista economico. Questo sarebbe un altro dei fattori che al momento tiene salda la band. In futuro, chissà. D’altra parte di eterno non c’è nulla.