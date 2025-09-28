Il “vaffa” di Barbara d’Urso a Lucarelli (video) e la lettera fiume di Alba Parietti

Buona la prima per Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. Performance eccellente e polemiche tenute a bada. Dopo due anni di “purgatorio” televisivo, l’ex regina di Mediaset è tornata a essere protagonista sul piccolo schermo. Non come avrebbe voluto (cioè alla guida di un programma di peso), bensì come ‘semplice’ concorrente di un talent show. Una sorta di declassamento. Ma se c’è una cosa che ‘Barbarella’ ha nel dna, è il fatto di essere tenace e di essere una donna che sa sempre reinventarsi, accettando sfide che farebbero fuggire molti. Così eccola a farsi giudicare da Selvaggia Lucarelli, colei che per anni l’ha criticata apertamente per il tipo di tv proposta quando era una delle colonne di Canale 5. Chi si aspettava che le due dessero fuoco alle polveri, facendo un gran trambusto, è rimasto deluso. Qualche schermaglia però c’è stata. E pure un “vaffa” spedito dalla d’Urso alla scrittrice. Al termine della puntata, da segnalare anche la lettera che Alba Parietti ha scritto a Barbara.

Il “vaffa” di Barbara d’Urso a Selvaggia Lucarelli

Terminata l’esibizione, ‘Barbarella’ si è presentata davanti alla giuria. Per l’intera serata Milly Carlucci ha lasciato che fosse Guillermo Mariotto l’ultimo giurato a esprimersi. Con la d’Urso c’è stato un cambio di programma, con Carlucci che ha lasciato l’ultima parola a Selvaggia Lucarelli. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5, notando la faccenda, ha chiesto a Milly il perché di tale decisione. “Eeh… Questa (Milly, ndr) è una donna di televisione, mica come te Barbara“, la battutaccia della giurata a cui la d’Urso ha reagito con un sonoro “ma vaffa… Non come me, certo“.

Da sottolineare che il fuorionda è stato divertente e che il “vaffa” scandito da Barbara ha avuto un tono scherzoso e goliardico. Insomma, niente di cattivo e maleducato. Come poc’anzi accennato, tra la giurata e la concorrente non c’è nemmeno stato lo scontro ruvido che tanti credevano che si verificasse. d’Urso, scaltrissima, si è posta innanzi alla giuria senza atteggiamenti da prima donna e ha fatto centro. A giudicare dai tantissimi commenti piovuti sui social, il suo ritorno in tv è stato ritenuto ottimo e senza sbavature.

Ballando con le Stelle, la lettera di Alba Parietti

A proposito di social, Alba Parietti, tramite il suo profilo Instagram, ha scritto una lunga lettera di sostegno all’amica ‘Barbarella’. Le due donne si conoscono da quasi 50 anni: