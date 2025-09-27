Barbara d’Urso, stoccata a Milly Carlucci e lacrime: Lucarelli fa volare parolacce

Sono le 00:13 quando Barbara d’Urso, la concorrente più attesa di Ballando con le Stelle 2025, viene chiamata da Milly Carlucci per presentarsi in pista. Forse sarebbe stato meglio proporla prima o forse no. La strategia pare sia stata quella di piazzarla subito dopo la chiusura di Tu sì que vales, così da riuscire a intercettare qualche telespettatore in più. Il punto è che a ‘Barbarella’ sembra essere andata un po’ di traverso la scelta. E infatti, non appena è stata interpellata prima della performance, ha lanciato una stoccata alla padrona di casa dello show. “Milly, pensavo di fare lo show del sabato sera e invece faccio quello della domenica mattina”, ha chiosato. Carlucci ha incassato senza batter ciglio. Poi c’è stata l’esibizione con Pasquale La Rocca e l’attesissimo confronto con Selvaggia Lucarelli.

Barbara d’Urso in lacrime a Ballando con le Stelle, poi il confronto con Selvaggia Lucarelli

La coppia ha portato in pista una rumba. Ottima esibizione che è valsa all’ex regina Mediaset una lunga standing ovation del pubblico in studio. A ‘Barbarella, visibilmente emozionata, sono scese un paio di lacrime. Anche tutta la giuria ha apprezzato il ballo. Alla fine i punti guadagnati sono stati 39, un gran bel bottino. “Mi sento come dopo il primo giorno di scuola, anche perché a quest’ora pensavo di perdere l’energia”, il primo commento a caldo della d’Urso dopo la performance (altra stoccata a Milly Carlucci per la scelta di farla scendere tardi in pista). Spazio poi al confronto con la giuria.

Selvaggia Lucarelli è stata fatta intervenire per ultima. Chi si aspettava un botta e risposta infuocato è rimasto deluso. Sia la giurata, sia ‘Barbarella’ non hanno voluto inscenare uno scontro frontale. “Tutti aspettano questo momento”, ha esordito la scrittrice. “Sì, tutti hanno comprato i popcorn. Sono qua pronta a farmi giudicare da te”, la replica della d’Urso. Selvaggia: “Questo è un bel bagno di umiltà. Comunque tutto molto furbo per quel che riguarda il ballo. Hai ballato con molta grazia, è piacevole vederti in pista. Un consiglio, fai meno faccette”.

Parolacce goliardiche contro Pasquale La Rocca

“Quelle sono proprio le mie facce”, la risposta di Barbara. “Finte”, il guizzo della Lucarelli. “No, quelle sono le mie facce”. Selvaggia ha poi iniziato ad attaccare simpaticamente Pasquale La Rocca, scandendo anche un paio di espressioni molto colorite. Il tutto fatto in un clima goliardico: “Io non voglio però parlare con te Barbara, io ce l’ho con Pasquale La Rocca. Quando un uomo tradisce, è colpa dell’uomo. Tu non dovevi ballare con Barbara. Io per te ho fatto un sacco di cose. Ho dato zero a Federica Nargi per portarti in finale, bastar*o. Ti ho perdonato per aver buttato fuori il mio fidanzato per quel manico di scopa di Luisella Costamagna. Vigliacco”.

“Sono molto imbarazzato”, ha chiosato ridendo il danzatore. “Ce l’ho con te – ha proseguito Lucarelli – perché questa operazione reputazionale della d’Urso funzionerà per le tue coreografie. Per quattro anni sono stata la tua gatta morta, da oggi sarò il tuo gatto attaccato ai cogli**i”. Amen!