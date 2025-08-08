d’Urso a Ballando, Lucarelli reagisce: “Se fate questo sarà guerra”

Arriva la reazione di Selvaggia Lucarelli alla notizia che vede Barbara d’Urso ormai nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. L’ex volto di Mediaset torna finalmente in TV, con una nuova esperienza. Chi l’avrebbe mai immaginato, qualche anno fa, che Barbarella si sarebbe ritrovata a vestire i panni di una concorrente, anziché quello di conduttrice. Eppure ciò è accaduto, con la caduta di un personaggio che ha diviso per anni il pubblico. Ora, però, dopo aver partecipato al programma di Milly Carlucci come ballerina per una notte, torna ufficialmente sul piccolo schermo come concorrente.

Mentre l’annuncio ufficiale sulla presenza della d’Urso nel talent show di Rai 1 fa discutere, ecco che la Lucarelli dice la sua. In queste ore, utilizzando le Stories di Instagram, la nota giornalista fa notare che si sta preparando alla nuova edizione, che la vedrà ancora nella giuria, con un’armatura da cavaliere, con tanto di spada. Dopo di che, condivide una foto che ritrae Sonia Bruganelli sul palco del talent show e scrive: “Mi manca già”.

Un messaggio malinconico, con il quale probabilmente vorrebbe far intendere che nella nuova edizione avrà qualcuno ‘di peggio’ da affrontare. Va precisato che tra la Lucarelli e la Bruganelli non corre buon sangue, tanto che sono stati protagonisti di accesi scontri nel programma, nella passata stagione. Dopo questo primo velato attacco, arriva un altro, nel quale continua però a non citare direttamente la d’Urso. Nonostante ciò, il riferimento è chiaro.

Scendendo nel dettaglio, Selvaggia pubblica la foto del suo amato Pasquale La Rocca, ballerino professionista, e scrive: “Se le date lui, sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri”. Dunque, la giudice di Ballando con la Stelle anticipa che se Pasquale gareggerà a fianco di Barbara, sebbene non la citi in modo esplicito, non lo accetterà. Sembra proprio che la Lucarelli sia pronta a regalare un’edizione scoppiettante con la presenza della d’Urso nell’edizione che prenderà inizio il 27 settembre 2025.

Cos’è successo in passato tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli

Da anni, i rapporti non sono dei migliori tra questi due volti televisivi. In particolare, la Lucarelli ha sempre criticato le trasmissioni condotte dalla d’Urso e il suo modo di fare televisione. Una volta che Mediaset ha chiuso la porta in faccia a Barbara, ecco che la giornalista ha spiegato i dettagli dell’attrito. Risale tutto a oltre un decennio fa, quando Selvaggia ancora frequentava il salotto televisivo della nota conduttrice. In quel periodo, stava affrontando la sua separazione e non voleva parlarne in TV.

Barbara era a conoscenza della sua difficoltà, soprattutto legata al figlio, in quanto si incontravano anche lontano dalle telecamere. Quando la Lucarelli ha contattato in diretta un programma concorrente, che aveva iniziato a parlare della sua separazione, la d’Urso avrebbe perso le staffe e poi l’avrebbe minacciata di invitare nella sua trasmissione la sua controparte. Da quel momento, la giornalista ha preferito non essere più ospite degli show di Barbara, definendola una persona “feroce” e “spietata”.