Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, l’annuncio fa discutere: strano dettaglio

Ora è ufficiale: Barbara D’Urso sarà tra i protagonisti di Ballando con le Stelle 2025. Dopo lo scoop lanciato da Dagospia nei giorni scorsi, arriva la conferma direttamente da Milly Carlucci. La padrona di casa ha pubblicato un video sui canali social del programma, svelando il nome della sesta concorrente in gara. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato: l’annuncio della conduttrice campana è decisamente diverso da quello degli altri concorrenti già rivelati. Un’entrata in scena che già ha fatto parlare (e discutere).

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025

“Milly l’ha chiamata e lei ha detto di sì”, è questa la didascalia che accompagna il post dell’annuncio. Nel filmato, la conduttrice finge una telefonata con D’Urso: “Ci alleniamo tutti i giorni. Indubbiamente è un po’ faticoso però ti divertirai tantissimo. Vedrai, con il ballerino… sarà una grande avventura. Molto faticosa ma molto divertente, ci vediamo in auditorium per iniziare le nostre prove. Un bacione grandissimo, ciao ciao ciao”. La clip si chiude con la frase tanto attesa: “Barbara d’Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle”.

Ma c’è un dettaglio che ha acceso subito l’attenzione del pubblico: Barbara non compare mai nel video. A differenza degli altri concorrenti già annunciati – tutti protagonisti in prima persona dei rispettivi video di presentazione – stavolta è solo Carlucci a parlare. Una scelta casuale? Forse no. In molti l’hanno vista come una mossa ben studiata: “Furbissima la scelta di non mostrarsi nel video di presentazione. Sta ottimamente generando aspettative”, si legge in uno dei commenti. Potrebbe trattarsi, dunque, di una strategia di marketing pensata per alimentare il mistero e far crescere l’attenzione. D’altronde, Barbara D’Urso è assente dal piccolo schermo da tempo: l’ultima vera apparizione risale alla sua partecipazione come “Ballerina per una notte”, proprio sul palco di Ballando con le Stelle, dopo l’addio forzato a Mediaset. Ora il ritorno. Ma con un debutto dosato, studiato, silenziosamente rumoroso.

L’emozione è ormai alle stelle e l’attesa cresce di giorno in giorno: la nuova edizione dello show – in programma per sabato 27 settembre 2025 – si preannuncia più esplosiva che mai. D’Urso promette scintille, soprattutto considerando i suoi recenti botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, membro immancabile della giuria. Quanto agli altri concorrenti, finora sono stati confermati cinque volti noti: la signora Coriandoli – alias Maurizio Ferrini – Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini. Restano poche settimane per scoprire tutte le sorprese che Carlucci ha in serbo per i suoi telespettatori.