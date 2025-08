Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, ufficiale: pesante sgarro a Mediaset, retroscena

Barbara d’Urso sarà una concorrente di Ballando con le Stelle 2025. A lanciare lo scoop è Dagospia che afferma che la conduttrice campana è stata ingaggiata ufficialmente dal popolare talent show di Rai Uno. Colpaccio di Milly Carlucci che ha inseguito per anni la collega. Nella scorsa edizione c’è stato un ‘antipasto’ della partecipazione dell’ex ‘Lady Cologno’ al programma danzante. ‘Barbarella’ fu protagonista infatti nella trasmissione nel ruolo di ‘Ballerina per una notte’. E ovviamente si lanciò delle frecciatine con la giurata Selvaggia Lucarelli (la giornalista ha criticato innumerevoli volte il modo di fare tv della d’Urso negli anni scorsi). Ora sarà una delle anime dello show e c’è da scommettere che con la temuta giurata se ne vedranno delle belle. Tra l’altro, d’Urso è una delle favorite per la vittoria finale sulla carta, avendo alle spalle anni di danza.

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, sgarro della Rai a Mediaset

Dagospia ha aggiunto altri dettagli in merito all’acquisto della d’Urso nel cast di Ballando, sottolineando che la Rai avrebbe fatto uno sgarro a Mediaset, rompendo la pax televisiva con l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Così ‘Dago’ sulla questione:

“Si rompe la pax televisiva tra Rai e Mediaset: in barba a Pier Silvio Berlusconi, che ha fatto il diavolo a quattro per cancellarla dal piccolo schermo televisivo, Barbara D’Urso sarà concorrente nella prossima edizione di “Ballando con le stelle”.

Dagospia ha inoltre sostenuto che l’ingaggio di ‘Barbarella’ ha anche sfumature politiche e può essere letto come una piccola vittoria della Lega che, da tempo, ha l’obbiettivo di trovare uno spazio alla conduttrice campana. Il suo fan numero uno sarebbe Matteo Salvini che avrebbe esercitato il suo peso politico per ricollocare la d’Urso.

Tra l’altro non è da escludere che il sì di ‘Barbarella’ a Milly sia legato a progetti futuri da assegnare all’ex colonna di Cologno Monzese. Non è un mistero che la d’Urso punti ad avere una trasmissione tutta sua. E come ad esempio accaduto a Teo Mammucari, che dopo aver partecipato a Ballando ha ottenuto il timone de Lo spaesato, potrebbe darsi che anche a Barbara, più avanti, sia cucito addosso un progetto televisivo.

Tra l’altro, il suo approdo alla corte di Milly Carlucci è un doppio sgarro a Mediaset visto che la d’Urso è uno di quei pochi personaggi in grado di spostare qualche punto di share. E chi potrebbe farne le spese? Maria De Filippi che va in onda contro Ballando con la corazzata Tu sì que vales.

Tornando al cast ufficiale di Ballando, si è a quota 5 vip svelati: oltre alla già citata ‘Barbarella’, sono stati ufficializzati Marcella Bella, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Maurizio Ferrini, alias la la Signora Coriandoli.