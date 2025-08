Ballando con le Stelle, svelato quarto concorrente: il pubblico impazzisce

Tutto pronto per l’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Il talent show di Milly Carlucci – in onda da sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1 – svela a poco a poco i suoi protagonisti. Il primo concorrente annunciato? La signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. A seguire, Andrea Delogu (che ha fatto divertire i fan con un divertente siparietto pubblicato sui canali social del programma) e Rosa Chemical. Ora, arriva finalmente il quarto nome ufficiale: Marcella Bella.

Marcella Bella concorrente a Ballando con le Stelle

“Alla 20esima edizione di Ballando con le Stelle ci sarò anche io. Cercherò di ballare solo per voi e ce la metterò tutta. Proverò a essere tosta, forte, però con un po’ di leggerezza. E soprattutto con tanto cuore. Ma avrò bisogno anche di voi, quindi mi raccomando fatemi sentire tutto il vostro sostegno. Io vi voglio sempre bene e vi do appuntamento a fine settembre”.

Con queste parole, conferma la sua presenza nel cast dello show. “Forte, tosta e indipendente. E adesso anche ballerina. Marcella Bella è ufficialmente una concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle”, recita la didascalia nel video pubblicato sui canali social del programma. Inutile dirlo, i fan sono impazziti, entusiasti per la sua partecipazione. “Grande, sono sicuro che ti farai valere”, “Spero che balli sulle sue canzoni, sarebbe top” e “Se ne vedranno delle belle” sono solo alcuni dei commenti più gettonati.

Il cast di Ballando con le Stelle

Mentre i concorrenti vengono svelati, i rumor si fanno sempre più insistenti: tra i papabili spicca Fabio Fognini, fresco di ritiro dal tennis e già ballerino per una notte. Potrebbe calcare la pista anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. In circolazione ci sono anche altri nomi, come Piero Marrazzo e Martina Colombari. La giuria, invece, resta quella di sempre: al timone Carolyn Smith, presidente, affiancata da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. A completare il team ci sono Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Il corpo di ballo conferma i suoi veterani: Anastasia Kuzmina, Giovanni Pernice, Sophia Berto, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli, Alessandra Tripoli e Carlo Aloia. Novità di quest’anno è l’ingresso ufficiale di Chiquito, vincitore dello spin-off Sognando… Ballando con le Stelle.

Insomma, i protagonisti annunciati finora sono solo quattro, ma l’edizione si preannuncia già esplosiva. Non ci resta che attendere per scoprire chi completerà il cast di Ballando con le Stelle.