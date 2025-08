Ballando con le stelle ufficializza seconda concorrete: pubblico in estasi, “perfetta”

Colpaccio di Milly Carlucci che nelle scorse ore, attraverso un divertente video pubblicato sulle pagine social di Ballando con le Stelle, ha ufficializzato la seconda concorrente che prenderà parte al popolare talent show del sabato sera di Rai Uno, in partenza a settembre. La conduttrice di Sulmona e il suo staff sono riusciti a ingaggiare un volto fresco e amato della tv di Stato. Di chi si tratta? Di Andrea Delogu, di recente protagonista assieme a Carlo Conti della rassegna musicale Tim Summer Hits. Delogu si cimenterà quindi nel ballo. Prima di lei, la trasmissione ‘danzante’ ha ufficializzato come concorrente la Signora Coriandoli, personaggio televisivo interpretato da Maurizio Ferrini.

L’annuncio dell’entrata di Delogu nel cast è stata fatta con un divertente filmato postato su Instagram in cui si vede la conduttrice ‘Rossa’ rispondere al telefono alla ‘finta’ Milly Carlucci, imitata perfettamente da Giulia Vecchio. Si sente quest’ultima promettere ad Andrea di farla danzare con il ballerino più bello del talent show. Tutto uno scherzo visto che poi pronuncia il nome di Paolo Belli che da anni affianca Milly nel programma ‘stellato’. Ciò che invece non è per nulla uno scherzo è l’ingaggio di Delogu che da settembre si proietterà in pista sfidando gli altri vip in gara.

La notizia dell’ingresso di Delogu nel cast, a giudicare dalle tante reazioni piovute sui social dopo l’annuncio, pare aver messo tutti d’accordo. Tantissimi gli utenti che considerano la sua partecipazione a Ballando con le Stelle un vero e proprio colpaccio. Diversi coloro che hanno promesso di seguire la trasmissione proprio per la presenza della conduttrice. E ancora, c’è chi ha sottolineato che è un bene che il talent sia popolato da qualche vip giovane e frizzante. Insomma, tutti hanno trovato azzeccata la scelta di mettere sotto contratto Delogu.

Non resta che attendere i prossimi annunci relativi al cast. Milly Carlucci, come al solito, punta a confezionarne uno in grado di stimolare il pubblico. Il fine è riuscire a dare filo da torcere negli ascolti tv alla corazzata Tu sì que vales. E perché no, magari anche tentare di batterla.