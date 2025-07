Ballando Con Le Stelle, svelati giuria e maestri: tutte le conferme

Quest’autunno torneranno tutti i programmi più amati con una nuova edizione, tra cui anche Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nelle ultime ore, sui social della trasmissione, sono stati resi noti la giuria ed i maestri di quest’anno. Si è quindi venuto a sapere anche se ci sarà o meno Guillermo Mariotto al tavolo dei giudici. Alcuni telespettatori, difatti, dopo gli ultimi avvenimenti che avevano visto protagonista lo stilista si stavano chiedendo se la sua presenza fosse confermata o meno.

La giuria di Ballando Con Le Stelle

Dopo il successo ottenuto con Sognando… Ballando Con Le Stelle in cui è stato selezionato il nuovo ballerino del cast dello show, quest’autunno tornerà una nuova edizione di Ballando Con Le Stelle su Rai 1. Nelle ultime ore, sui social del programma, è stata svelata la giuria di quest’anno. Rispetto allo spin off ed alle scorse stagioni non c’è stato alcun cambiamento. Sono difatti stati confermati tutti i cinque giudici storici del programma, ovvero Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Ci sarà quindi anche lo stilista. Alcuni telespettatori, difatti, si stavano domandando se la sua presenza fosse confermata dopo gli avvenimenti che lo avevano visto protagonista lo scorso anno.

Nessun cambiamento anche per quanto riguarda i tribuni del popolo. Anche quest’anno ci sarà Rossella Erra, affiancata dai due ex ballerini professionisti Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Insieme a Milly Carlucci nella conduzione ci sarà come sempre Paolo Belli. Ancora non sono stati ufficializzati, invece, i concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del programma. Per il momento si vociferano alcuni nomi. Tra questi ci sono il conduttore e giornalista Pierluigi Pardo, le attrici Anna Safroncik e Nancy Brilli, le ex Miss Italia Martina Colombari ed Eleonora Pedron, l’ex tennista Fabio Fognini, Chanel Totti, i cantanti Rosa Chemical, Elettra Lamborghini e Marcella Bella, i conduttori Andrea Delogu e Flavio Insinna, Francesca Fialdini e l’ex presidente della regione Lazio Piero Marrazzo.

I ballerini di Ballando Con Le Stelle

Al momento si tratta comunque di semplici rumor. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale del cast di quest’anno e scoprire i ballerini professionisti a quali vip saranno associati. Nel cast dei ballerini sono stati confermati: Pasquale La Rocca, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Alessandra Tripoli, Giovanni Pernice, Giada Lini, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Carlo Aloia. A loro si aggiunge il vincitore di Sognando… Ballando Con Le Stelle Chiquito.