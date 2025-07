Ballando con le stelle, lista esplosiva: ecco i 14 nomi ‘caldi’, fuori d’Urso

Milly Carlucci e il suo staff sono al lavoro per confezionare il cast dell’edizione numero venti di Ballando con le Stelle in partenza il prossimo autunno. L’obbiettivo è alzare nuovamente l’asticella e riuscire a convincere vip quotati a mettersi in gioco. Affari Italiani ha dato un aggiornamento sui lavori in corso, stilando una lista di 14 nomi ‘caldi’ che sarebbero in trattativa con il popolare talent show del sabato sera di Rai Uno. Inoltre ha fatto sapere che uno dei sogni di Milly sarebbe naufragato: Barbara d’Urso non dovrebbe fare parte dei giochi.

Si parta proprio dalla conduttrice napoletana, ferma ai box da ormai più di due anni dopo la traumatica rottura con Mediaset. Affari Italiani non ha dubbi nell’affermare che per la prossima edizione di Ballando “non se ne farà nulla”. Motivo? L’ingaggio della d’Urso non sarebbe problematico per questioni economiche, come recentemente sostenuto da qualcuno.

Il punto sarebbe un altro: ‘Barbarella’ sembrava che dovesse essere arruolata in Rai per condurre un programma intitolato “Surprise” nei venerdì sera di gennaio 2026 su Rai Uno. Quel progetto sarebbe naufragato. L’ex timoniera di Pomeriggio Cinque si sarebbe così nuovamente trovata con un pugno di mosche in mano e sarebbero stati interrotti tutti i dialoghi con i vertici di Viale Mazzini, compresi quelli riguardanti una sua eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle.

Capitolo vip in trattativa con lo show. Rimane caldo il nome del giornalista e conduttore Pierluigi Pardo, così come è caldo quello dell’attrice ucraina naturalizzata italiana Anna Safroncik. Milly sarebbe vicinissima a chiudere anche con due amatissime ex Miss Italia, vale a dire Martina Colombari ed Eleonora Pedron. Per la quota ‘figli vip’, si starebbe vagliando la possibilità di portare in trasmissione Chanel Totti, frutto d’amore di Ilary Blasi e Francesco. Dal mondo sportivo si fa sempre più probabile l’ingaggio dell’ex tennista Fabio Fognini.

Tra i nomi caldi anche quelli dei cantanti Rosa Chemical, Elettra Lamborghini e Marcella Bella, dell’attrice Nancy Brilli e dei conduttori Andrea Delogu e Flavio Insinna. Dal mondo del piccolo schermo, resta calda anche la pista che porta a Francesca Fialdini, popolare volto Rai. Per la ‘quota’ politica, in arrivo l’ex presidente della regione Lazio Piero Marrazzo.