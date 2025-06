Ballando con le Stelle, ufficializzato il primo vip: seminò il panico con Fedez a Sanremo

Milly Carlucci e il suo team sono al lavoro per confezionare il cast di Ballando con le Stelle 2025. Lo storico show del sabato sera di Rai Uno tornerà in onda in autunno e proseguirà, come da tradizione, fino a dicembre inoltrato. Ancora una volta, sul fronte ascolti tv, se la vedrà con la corazzata Tu sì que vales. Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella rubrica ‘Chicchi di gossip’ pubblicata nella sua newsletter, ha ufficializzato il primo nome del cast. Lo scrittore ha spiegato che è stato contrattualizzato il cantante Rosa Chemical.

Chemical è colui che seminò il panico in una serata del Festival di Sanremo 2023. All’epoca conduceva Amadeus. L’artista era in gara con il brano “Made in Italy”. Durante una performance sull’Ariston, scese dal palco e si diresse verso gli spettatori in prima fila. Qui si imbatté in Fedez. Scoccò un bacio sulla bocca che provocò un gran trambusto, anche a livello politico. Molti si scagliarono contro il gesto, giudicandolo fuori luogo. Tra l’altro l’episodio scatenò anche una lite tra Fedez e l’allora moglie Chiara Ferragni. L’influencer in quell’edizione del Festival co-condusse assieme ad ‘Ama’ e trovò il coup de théâtre del marito una mossa lesiva nei confronti della sua immagine.

Tornado al cast di Ballando con le Stelle, Parpiglia ha inoltre smentito le indiscrezioni recentemente circolate con protagonisti i nomi di Francesca Pascale e Chiara Ferragni. Qualcuno nei giorni scorsi ha raccontato che entrambe le donne sarebbero state in trattative per partecipare alla gara in pista. Secondo il giornalista tali indiscrezioni sono fake news. Parpiglia ha infatti affermato che non c’è alcuna possibilità di vedere in gioco nello show danzante la Ferragni. Pascale potrebbe invece sì fare tappa nel programma, ma come guest star, cioè come ballerina per una notte.

Sempre restando in tema indiscrezioni sul cast della popolare trasmissione timonata da Milly Carlucci, di recente il quotidiano romano Il Messaggero ha scritto che l’ex marciatore Alex Schwazer e la conduttrice di A Sua Immagine, Lorena Bianchetti potrebbero entrare nella rosa dei concorrenti. C’è anche chi mormora che si sta tentando di sondare il terreno per avere nel cast la showgirl Melissa Satta.