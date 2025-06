Chiara Ferragni a Ballando Con Le Stelle: perché potrebbe non esserci

Stando ad un’indiscrezione lanciata negli ultimi giorni Chiara Ferragni potrebbe essere nel cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle, il programma di danza condotto da Milly Carlucci su Rai 1. A lanciare la notizia è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, il quale ha aggiunto che l’influencer potrebbe essere affiancata dal maestro Pasquale La Rocca. Nelle ultime ore, tuttavia, Gabriele Parpiglia ha fatto notare come la possibilità di vedere Chiara nel dance show sia abbastanza remota. Il giornalista ha anche elencato i motivi per cui potrebbe non esserci. Scopriamo insieme quali sono.

Dopo lo spin off Sognando… Ballando Con Le Stelle in cui si è scelto il nuovo maestro Chiquito, il programma di danza condotto da Milly Carlucci tornerà su Rai 1 questo autunno. Già ci sono i primi rumor su chi potrebbe far parte del prossimo cast. Tra i nomi è spuntato nuovamente fuori quello di Chiara Ferragni. Secondo un’indiscrezione lanciata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi durante l’ultima puntata de La Vita In Diretta l’influencer ed imprenditrice lombarda potrebbe difatti partecipare come concorrente al fianco dell’insegnante Pasquale La Rocca. Non è la prima volta che si vocifera la partecipazione di Chiara a Ballando Con Le Stelle. Già nel 2024 Milly Carlucci aveva invitato l’influencer che, tuttavia, stando a quanto detto non se l’era sentita di partecipare.

Perché la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando Con Le Stelle è improbabile: i motivi secondo Gabriele Parpiglia

Proprio per tale motivo Gabriele Parpiglia ha fatto notare sui social come sia improbabile la presenza di Ferragni nello show di Rai 1. Il giornalista ha difatti sottolineato come in questo periodo si diffonda sempre la notizia della partecipazione dell’influencer al programma ma poi questa venga puntualmente smentita. Possibile quindi che si tratti di una fake news. Inoltre, secondo quanto riferito sul web da Parpiglia, ci sarebbe anche un secondo motivo per cui la presenza di Chiara nella competizione potrebbe essere altamente improbabile. Gabriele Parpiglia ha difatti scritto che i legali di Ferragni le hanno al momento sconsigliato apparizioni televisive in seguito alle vicende giudiziarie che l’hanno vista coinvolta.

Per il momento, comunque, è ancora presto per conoscere il cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Non resta quindi che aspettare un annuncio ufficiale da parte del programma per capire se effettivamente vedremo Ferragni ballare in pista oppure no e quali saranno i protagonisti di quest’anno.