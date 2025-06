“Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle”: Lucarelli già nel mirino

Arriva un’indiscrezione bomba che vede Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle 2025 come concorrente e già c’è chi commenta citando Selvaggia Lucarelli. A dare questo scoop ci ha pensato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, nella nuova puntata de La Vita in Diretta. Tramite un video condiviso su Instagram, il giornalista parla direttamente con Pasquale La Rocca, il quale di recente ha dovuto rinunciare alla partecipazione di Sognando Ballando con le Stelle.

Ebbene proprio lui dovrebbe affiancare, nel talent show di Rai 1, la Ferragni, che è tornata al centro del gossip con la rottura ufficiale con Tronchetti Provera. Sembra che dopo il Festival di Sanremo, la nota imprenditrice digitale avrà modo di tornare in TV ballando! Così Roberto Alessi annuncia questa indiscrezione bomba, parlando con il ballerino La Rocca:

“Ti do io una notizia, mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni. E se fossi proprio tu a ballare? Pare che sia un manico di scopa”

Il direttore di Novella 2000 è convinto che Pasquale La Rocca sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2025, sebbene ancora non ci sia nulla di ufficiale. Ma come replica a questa indiscrezione il famoso ballerino?

“Partiamo dal presupposto che non sappiamo chi tornerà. Chiara Ferragni è stata sempre il grande mito”

A questo punto, Alessi ha affermato con sicurezza: “Farà coppia fissa con Chiara Ferragni”. Pasquale sorride divertito e dichiara: “Ha già dato tutta la sentenza, quindi vediamo che succederà”. Sembra proprio che sia nell’aria un’idea importante per portare l’imprenditrice digitale nel talent show di Milly Carlucci. Non è la prima volta che il suo nome appare tra i papabili concorrenti del programma. Nel 2024, la Carlucci aveva fatto sapere che Chiara non se la sentiva di partecipare.

La porta pare sia rimasta aperta per lei, tanto che La Rocca fa notare che per tutti loro è “un grande mito”. Bisognerà capire se effettivamente questa volta la Ferragni se la sentirà di partecipare al talent show di Rai 1, dove le tensioni non mancano mai, oltre al divertimento e alla competizione. Qualcuno sui social network sta già commentando questa indiscrezione facendo notare che nella giuria dovrebbe essere presente Selvaggia Lucarelli, ormai volto fisso del programma.

Con la giudice, la Ferragni ha dei trascorsi tutt’altro che positivi. D’altronde il famoso caso Pandoro è nato proprio da un’inchiesta della Lucarelli contro Chiara. L’atmosfera non potrà che essere tesa nello studio di Rai 1 e di sicuro non mancherebbero i colpi di scena. Intanto, da parte dell’imprenditrice digitale c’è il silenzio. Dopo l’uscita dell’indiscrezione di Roberto Alessi, Chiara si scatta una foto mentre sta facendo tapis roulant, con la lingua di fuori per la fatica. Un segnale che si sta allenando per approdare sulla pista di Ballando? Per avere l’ufficialità bisognerà attendere l’annuncio del cast nei prossimi mesi.