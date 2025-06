Chiara Ferragni, dettaglio non sfugge ai fan: c’entrerebbe Tronchetti Provera

E’ ormai da qualche settimana che si è diffusa la notizia di una rottura tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore con cui l’influencer lombarda aveva intrapreso una relazione dopo la fine della sua storia con Fedez. Secondo quanto emerso, difatti, i due si sarebbero lasciati e Tronchetti Provera sarebbe tornato con sua moglie Nicole. Nelle ultime ore, tuttavia, qualcuno ha notato un dettaglio in una foto di Chiara associato proprio a Giovanni. Scopriamo meglio di che cosa si tratta nello specifico.

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è giunta al capolinea. Qualche giorno fa, difatti, si è diffusa la notizia di una loro rottura e di un riavvicinamento dell’imprenditore a sua moglie Nicole. Non è sfuggito tuttavia ad occhio più attento un dettaglio sui social dell’influencer riconducibile proprio a Tronchetti Provera. Nelle ultime ore, difatti, Ferragni ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui si nota un cagnolino diverso dal suo. Stando a quanto segnalato da un utente all’esperta di gossip Deianira Marzano si tratterebbe proprio del cane dell’imprenditore.

Stando a quanto commentato da Marzano questo dimostrerebbe il fatto che tra i due sia rimasto un rapporto d’amicizia nonostante la rottura. Al momento, tuttavia, si tratta di semplici indiscrezioni. Non c’è difatti la certezza che il cucciolo sia realmente quello di Giovanni Tronchetti Provera, così come da parte dei diretti interessati non ci sono state comunicazioni in merito al loro legame attuale.

Dalla diffusione della notizia della loro rottura a Chiara Ferragni è stato attribuito un nuovo flirt. Nello specifico si è parlato di un noto attore che molti hanno ricondotto a Cristiano Caccamo. A rompere il silenzio a riguardo è stata la stessa influencer, la quale ha risposto al gossip con un video pubblicato sul suo profilo TikTok. Nello specifico l’ex di Fedez ha condiviso un video in cui la si vede fare un lip sync sulle note della canzone My Life di Billy Joel. Il filmato è accompagnato dalla didascalia: “Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana”. Possibile quindi che Chiara volesse smentire le voci riguardo al flirt con Caccamo.