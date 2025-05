Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, è finita: lui torna dalla moglie e lei parla di amori ”tossici”

Ora la notizia è ufficiale: tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è davvero finita. Dopo vari tira e molla e le voci sullo scontento della famiglia di lui, la loro storia è naufragata. A confermare le indiscrezioni delle ultime settimane è il settimanale ”Chi” che paparazza Tronchetti Provera di nuovo insieme alla moglie. L’amore tra il manager e la ex Nicole Mollhausen è tornato, mentre l’influencer in un podcast parla delle sue relazioni tossiche.

Ormai ce lo dovevamo aspettare, era nell’aria dopo la prima separazione. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati. Quella che sembrava una rinascita per l’influencer si è rivelata l’ennesima delusione sentimentale. Lui è tornato insieme alla moglie e madre dei suoi tre figli, Chi li avvista baciarsi romanticamente tra le vie di Portofino proprio insieme ai loro bambini. La coppia si era separata un anno fa, ma evidentemente è tornato il sereno. Chiara nel frattempo, ospite della sorella Valentina nel suo podcast ”Storie oltre le stories” ha raccontato un po’ le sue vicende amorose e non sono mancate le frecciatine. Amori tossici e uomini invidiosi del suo successo, ecco che cosa ha detto la Ferragni.

Chiara Ferragni a cuore aperto: i suoi amori sbagliati

Fresca della sua recente rottura con l’erede di Pirelli, l’imprenditrice digitale si è sfogata sulle sue storie d’amore finite male nel podcast della sorella Valentina. Tutte e tre le Ferragni, Chiara, Valentina e Francesca si confessano a cuore aperto sui loro rapporti finiti male. I più attenti non si sono lasciati sfuggire alcune ”chicche” pronunciate dalla Ferry. Nella sua vita ha incontrato uomini che credevano di volere una donna forte e in carriera come lei al loro fianco, ma in realtà erano invidiosi del suo successo. Ci sono uomini che non accettano che una donna possa essere più forte di loro e fanno di tutto per sminuirla e farla sentire piccola, dice. Addirittura racconta un aneddoto: uno dei suoi soprannomi in famiglia è ”Rovagnati” come il prosciutto, proprio per i prosciutti che lei avrebbe sugli occhi. Ci sono state volte in cui, presa dal sogno dell’amore ha accettato di farsi ”trattare male” dal partner, finché a svegliarla non ci hanno pensato amici e famiglia. A quale delle sue storie finite nel vortice del gossip fa riferimento? Fedez o Giovanni? E proprio a proposito di gossip, ha un’opinione forte.

”Sono traumatizzata dal gossip” confessa Chiara, dopo che le sue vicende private sono finite suo malgrado in mano a milioni di persone. Il suo rapporto con il chiacchiericcio non è più positivo come un tempo, quando insieme alle sorelle piaceva sparlare delle vite altrui. Ovviamente, è comprensibile, dopo esserci passata personalmente! Ma ora ci risiamo. Vista la fine della sua storia con Giovanni Tronchetti Provera e il ritorno di lui con la moglie, salotti televisivi e giornali rosa ne parleranno senza ombra di dubbio. Ma noi siamo sicuri che Chiara saprà rialzarsi anche questa volta senza dare retta ai gossip più maligni.