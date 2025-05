Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, finita male: chi ha lasciato chi

Nuovi retroscena sulla vita sentimentale di Chiara Ferragni. La storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera sarebbe giunta su un binario morto. A rivelare i presunti motivi della presunta rottura è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, dopo che Mowmag ha scritto di recente che l’addio si sarebbe consumato in maniera non proprio soft e che l’ex moglie di Fedez non vorrebbe nemmeno più citare il nome dell’imprenditore milanese. Ma si proceda con ordine. In queste ore l’influencer cremonese è apparsa a Roma per seguire gli Internazionali di Tennis. Ha preso posto nelle prime file del campo centrale, accompagnata da un amico, vale a dire Angelo Tropea. Di Provera nessuna traccia. D’altra parte sono giorni che non viene immortalata con Provera. Nemmeno al suo compleanno si è visto l’uomo d’affari.

“Ormai è single e con i piedi per terra”, ha scritto Rosica tra le sue storie Instagram, aggiungendo che la Ferragni è “sempre più distante da Tronchetti Provera”. “Non è stata accettata dalla famiglia e dunque ha lasciato Provera”, ha concluso l’esperto di gossip. Secondo Rosica, quindi, sarebbe stata l’influencer a chiudere la relazione. Una versione che fa il paio con quanto sostenuto di recente dal portale MowMag che ha riferito che la Ferragni sarebbe “nera” e “inc****ta” come mai . In particolare, alle persone a lei più care, avrebbe confidato di non voler più parlare della relazione con l’uomo d’affari.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in religioso silenzio

Per il momento, né Ferragni né Provera hanno confermato la rottura. Ma nemmeno l’hanno smentita. Quel che sembra certo è che da diversi giorni non si frequentano e non si vedono. Tutta la loro frequentazione è stata chiacchieratissima. I presunti ben informati sulle faccende dell’ex moglie di Fedez hanno sostenuto in più occasioni che la famiglia del rampollo non avrebbe mai visto di buon occhio la love story. Motivo?

I Tronchetti Provera e i Pirelli da sempre sono riservatissimi sulle loro questioni private e personali. Ritrovare i loro cognomi un giorno sì e l’altro pure sui siti e le riviste di gossip gli avrebbe fatto storcere non poco il naso. Insomma, tutto avrebbero voluto tranne che vedere il loro nome apparire sui media che si interessano di cronaca rosa.