Il Segreto trame Spagna, Francisca uccide Isabel? Il presunto inganno

Trame puntate spagnole Il Segreto, Donna Francisca si allea con la Marchesa Isabel contro zia Eulalia

Donna Francisca si alleerà con Isabel nelle prossime puntate de Il Segreto, in onda in Spagna. La supremazia della crudele Marchesa finirà, in quanto Eulalia tramerà anche contro di lei. La Castro ha, infatti, intenzione di distruggere per sempre la vita della Montenegro e di Isabel. A questo punto, le due si troveranno costretta ad allearsi. Ricordiamo che proprio la Marchesa tenta, più volte, di rovinare l’esistenza della nota dark lady. Ma ora entrambe affronteranno lo stesso nemico: ovvero Eulalia, tornata a Puente Viejo per vendicarsi. L’alleanza arriverà quando Francisca affronterà faccia a faccia Isabel, per quanto accaduto in questi ultimi mesi. Ma la Marchesa darà tutta la colpa alla zia Eulalia e chiederà, pertanto, alla Montenegro di risparmiarle la vita. Isabel dimostrerà alla dark lady di aver indagato e di aver scoperto il reale piano della loro nemica. Quest’ultima non si fermerà fino a quando non avrà eliminato entrambe. A questo punto, Francisca si ritroverà costretta ad allearsi con Isabel.

Il Segreto spoiler, zia Eulalia pronta a distruggere Francisca e Isabel: la Marchesa non si fida della Montenegro

Isabel tiene, per molto tempo, Donna Francisca prigioniera nella sua tenuta. Ed ecco che, proprio in questa settimana, avverrà il confronto tanto atteso tra le due. L’accesa discussione terminerà in modo abbastanza inaspettato, ovvero con le due dark lady alleate. Preoccupata per quanto potrebbe accadere, sarà proprio la Montenegro a proporre un’alleanza a quella che credeva sua nemica. Le due uniranno le loro forze per mettere finalmente Donna Eulalia con le spalle al muro. Ma la Marchesa non si fiderà di Donna Francisca, tanto che chiederà al suo caposquadra di stare molto attento. Infatti, Isabel temerà di subire un tradimento da parte della Montenegro. In effetti, la dark lady di Puente Viejo potrebbe decidere di vendicarsi contro la Marchesa per quanto accaduto in questi mesi e di combattere da sola contro Eulalia.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Eulalia scopre che Isabel è morta

Mentre Raimundo si ritroverà a vivere una situazione abbastanza misteriosa, la Marchesa deciderà di mettere in guardia i suoi figli: nessuno potrà entrare nelle sue proprietà in questi giorni. Ma subito dopo Donna Eulalia riceverà un’inaspettata notizia: Isabel è morta. La Castro dimostrerà di essere molto felice per quanto accaduto, convinta che sia stata proprio Donna Francisca a commettere l’omicidio. La dark lady si vendicherà e la Marchesa morirà davvero? In Spagna, al momento, si pensa che questo possa essere uno stratagemma utilizzato dalle due nuove alleate per sorprendere Eulalia al momento giusto. Intanto, la Castro crederà di essere un passo avanti e di poter ora distruggere Donna Francisca.