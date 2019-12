Il Segreto, Donna Francisca decide di riapparire a Puente Viejo

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca decide di ricomparire a Puente Viejo

Donna Francisca finalmente decide di tornare ufficialmente a Puente Viejo, secondo le anticipazioni spagnole de Il Segreto. Chi non sa esattamente cosa sta accedendo, al momento, nelle puntate in onda in Spagna deve sapere che la Montenegro diventa una vera e propria prigioniera. Dopo gli incendi causati da Fernando, per distruggere il paesino spagnolo, Francisca lascia la sua amata Casona insieme a Raimundo. La coppia sceglie così di rifarsi una nuova vita a Madrid. Avviene subito dopo un salto temporale di dieci anni, dopo del quale entrambi fanno ritorno a Puente Viejo, ma separati. Mentre l’Ulloa saluta subito gli abitanti del paesino, compreso suo nipote Matias, Donna Francisca si nasconde. La Marchesa Isabel le promette che la aiuterà a riprendersi tutto ciò che fino a dieci anni fa era suo, in particolar modo la Casona. In realtà, la donna non ha delle buone intenzioni con la Montenegro, tanto che quest’ultima diventa, inconsapevolmente, una vera e propria prigioniera.

Donna Francisca vuole tornare a Puente Viejo in modo ufficiale

Isabel riesce a convincere Francisca che il modo migliore per riconquistare ciò che un tempo era suo è quello di restare nascosta. Convinta che questo sia il modo giusto di agire, la Montenegro vive segretamente in casa della Marchesa. Nel frattempo, Raimundo si è messo sulle sue tracce e appare disposto a tutto pur di ritrovarla. Dopo diverse indagini, l’Ulloa intuisce dove si trova sua moglie. Quest’ultima è sempre più nostalgica dei bei momenti trascorsi in paese insieme al marito. Improvvisamente Donna Francisca annuncia di voler fare il suo ritorno a Puente Viejo pubblicamente e la Marchesa inaspettatamente accetta.

Puntate spagnole: Donna Francisca pronta a tornare in scena

La Montenegro è pronta a fare la sua ricomparsa a Puente Viejo in modo ufficiale. Stando alle ultime anticipazioni, il ritorno di Donna Francisca sarà abbastanza scioccante. Probabilmente molti troveranno la dark lady profondamente provata e sconvolta. Intanto, c’è qualcuno che sta ideando un folle piano alle sue spalle. Come vi abbiamo già anticipato, rivedremo in scena una vecchia nemica di Francisca, ovvero zia Eulalia, pronta a vendicarsi.