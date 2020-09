Il Segreto trame dal 27 settembre al 2 ottobre: scontro, un’arma nascosta

La trama de Il Segreto, secondo le anticipazioni, si arricchisce di nuovi colpi di scena da domenica 27 settembre a venerdì 2 ottobre 2020. Don Ignacio chiede a Urrutia di aiutarlo a convincere Pablo a tornare a lavorare in fabbrica. Il giovane, però, chiede qualcosa che sconvolge il padre di Alicia. In breve tempo, il ragazzo intuisce che Urrutia conosce l’identità di sua madre e insiste per scoprire la verità. L’uomo cerca di mantenere il segreto, consigliandogli di parlare con Ignacio. Il Solozabal chiede poi a Pablo di incontrarsi fuori dalla Villa per parlare della questione, ma alla fine non confessa nulla. Marta incontra, in seguito, il fratello in piazza e lo convince a fare una passeggiata insieme. Nel frattempo, Ignacio rivela quanto accaduto con Pablo a Urrutia, il quale dichiara di non approvare il suo comportamento. Nel corso delle prossime puntate, Carolina consiglia a Pablo di accettare la realtà e di considerarla come sua sorella. Dopo Rosa, anche Carolina e Marta seguono il consiglio di Manuela e scrivono una lettera alla loro madre, per rivelarle quanto sta accadendo. Intanto, Pablo si accorge di essere spiato da un ragazzo.

Il Segreto anticipazioni dal 27 settembre al 2 ottobre 2020: Francisca pronta a tornare a Puente Viejo, Rosa aggredisce Marta

Tomas decide di mettere da parte i dissapori e assume come contabile della miniera Alicia. Donna Francisca decide di cenare con Adolfo e Tomas, nella sala da pranza de la Habana. Isabel fa il suo ritorno a Puente Viejo e viene subito avvertita da Antonita di quanto accaduto durante la sua assenza. Intanto, Inigo scopre per caso che la Marchesa è tornata e quando va a salutarla nota la sua freddezza. Donna Francisca decide finalmente di uscire da La Habana e di fare il suo ritorno ufficiale a Puente Viejo accompagnata da Isabel. Adolfo mette alle strette Marta, la quale non si lascia intimorire e contrattacca minacciando di utilizzare i suoi poteri da consigliera per sanzionare la miniera. Tomas chiede al fratello di lasciare la fabbrica e di tornare a lavorare con la sua famiglia. Accecata ormai dalla gelosia, Rosa aggredisce fisicamente Marta. In effetti, Adolfo cerca di sedurre la più grande delle sorelle Solozabal. Isabel consiglia, così, al figlio di riflettere sui sentimenti che prova nei confronti di Rosa.

Marcela confessa di essere incinta, anticipazioni Il Segreto dal 27 settembre al 2 ottobre 2020: Encarnation trova una pistola nella stanza di Alicia

Marcela appare distratta e Mauricio se ne accorge. Con una scusa, il sindaco di Puente Viejo chiede alla Del Molino di presentarsi in Comune, dove le chiede cosa sta accadendo. Tra le lacrime, la moglie di Matias confessa di essere incinta. L’ex capomastro, di fronte a questa notizia, si congratula con Marcela, che però appare disperata. Tomas decide di mettere da parte i dissapori e assume come contabile della miniera Alicia. Quest’ultima si reca sul posto per il suo primo giorno di lavoro, lasciando senza parole Isabel. Matias chiede poi alla giovane il motivo per cui ha accettato di andare a lavorare nell’ufficio della miniera, mentre Damian protesta per i metodi lavorativi di Urrutia. Quando mette in ordine la camera da letto di Alicia, Encarnation trova una pistola nascosta. La ragazza ascolta, intanto, una conversazione tra Adolfo e Tomas e fraintende tutto. Ora crede che i due fratelli vogliano licenziarla.

Il Segreto anticipazioni: il gesto di Mauricio nei confronti di Manuela

Onesimo e Hipolito propongono con insistenza il loro dentifricio ai clienti dell’emporio e Mauricio aiuta Manuela a liberarsi dall’impiccio. I due toreri ospitati da Matias e Marcela, Gitanillo e Chicuelo, vorrebbero ringraziare tutti gli abitanti di Puente Viejo organizzando una capea presso una tenuta.