Il Segreto anticipazioni: Marcela è incinta? La confessione a Mauricio

Un tormento quello che vive Marcela nelle prossime puntate de Il Segreto in onda in Italia. La dolce Del Molino si confessa con Mauricio, a cui rivela i suoi dubbi. In particolare, il pubblico di Canale 5 vedrà la moglie di Matias quasi certa di essere incinta. Dopo la piccola Camelia potrebbe arrivare un altro figlio per Marcela e Matias? La Del Molino non è ancora pronta a perdonare il Castaneda, ha bisogno di tempo. Lei stessa confessa al marito di non riuscire a ritrovare la serenità di un tempo. Il motivo? Per qualche tempo i due innamorati sono stati divisi. Durante l’ultimo salto temporale della soap, Matias è stato arrestato. Dopo essere uscito di prigione, il Castaneda ha preferito restare nascosto e non tornare subito a Puente Viejo. In questo periodo, Marcela è stata costretta a gestire la locanda e la piccola Camelia completamente sola. Ad aiutarla ci ha pensato Mauricio, che cerca sempre di darle tutto il suo supporto. Nonostante ciò, la Del Molino avrebbe voluto avere al suo fianco, ovviamente, suo marito. Dopo qualche tempo, finalmente Matias è tornato a Puente Viejo, ma ormai troppe cose erano cambiate. Infatti, Marcela aveva addirittura stretto un legame con Tomas, il figlio della Marchesa.

Il Segreto anticipazioni, Matias e Marcela: è ancora crisi, lei crede di essere incinta

La trama della dodicesima e ultima stagione de Il Segreto vede Matias e Marcela in crisi. Questa coppia, molto amata dal pubblico, sta attualmente affrontando vari problemi. Dopo aver deluso sua moglie, il Castaneda ha complicato ancora di più la situazione, avviando una relazione extraconiugale con Alicia. Ed è questo il motivo per cui ora Marcela non riesce ancora a fidarsi di Matias. Nel corso delle prossime puntate, la Del Molino becca nuovamente il marito in compagnia della giovane Urrutia e non reagisce affatto bene. Il Castaneda le fa sapere, però, che il loro è stato un incontro davvero casuale, basato solo sulle rivolte degli operai della fabbrica. Questa spiegazione non basta per calmare Marcela, la quale si confida con Mauricio. La Del Molino teme di essere incinta e inizia a pensare che il bambino potrebbe essere di Tomas!

Anticipazioni Il Segreto, falso allarme: Marcela non è incinta

I telespettatori vedranno Marcela tormentata nelle prossime settimane. La Del Molino finalmente rivela a Mauricio la causa del suo tormento: potrebbe essere incinta! Ed ecco che dopo qualche giorno, Marcela rivela all’ex capomastro che non è in dolce attesa, si trattava di un falso allarme. Dunque, per il momento Camelia non accoglierà un fratellino. Le anticipazioni spagnole del gran finale annunciano che Matias e Marcela ritrovano la serenità perduta e sono finalmente pronti a dare un fratello o una sorella alla loro piccola.