Il Segreto trame aprile 2020: Fernando muore, addio a Severo e Carmelo

Il Segreto anticipazioni italiane aprile 2020, cosa accade a Puente Viejo: Fernando muore, Severo e Carmelo dicono addio al paese spagnolo

Aprile 2020 per le puntate italiane de Il Segreto rappresenta un mese di grandi colpi di scena e importanti svolte. Il paese di Puente Viejo subisce molti cambiamenti per quanto riguarda i nostri protagonisti. Innanzitutto, vedremo Maria uccidere Fernando! Quest’ultimo mette in atto la sua folle vendetta, dando fuoco a varie abitazioni del posto. Ovviamente gli abitanti sono davvero sconvolti per quanto accade, ma si tratta dell’ultima mossa che il Mesia fa ai danni di Puente Viejo. Il tutto accade quando la Casona di Donna Francisca inizia a incendiare. Proprio qui, la Castaneda decide di avere un ultimo confronto con il suo ex marito. Durante questo importante scontro, Maria uccide Fernando. Ma questo non basta per mettere fine alla tragedia. Il fuoco continua a devastare Puente Viejo e porta alcuni dei nostri amati protagonisti a lasciare le loro case. Tra questi, vedremo abbandonare il paese spagnolo Severo, Carmelo, Irene e il piccolo Carmelito.

Anticipazioni Il Segreto puntate italiane aprile 2020: Maria torna a Cuba, Mauricio resta a Puente Viejo

Si chiude così questa stagione de Il Segreto, dando il via all’ultimo capitolo. Nel corso delle puntate italiane in onda ad aprile 2020 vedremo Maria lasciare Puente Viejo insieme a Emilia, Alfonso, Esperanza e Beltran. La giovane Castaneda ha intenzione di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Gonzalo e così si reca a Cuba. A lasciare il posto ci pensano anche Donna Francisca e Raimundo, mentre Mauricio decide di restare. Il pubblico di Canale 5 si ritroverà a dire addio ad altri protagonisti. Stiamo parlando di Severo, Carmelo, Irene e Carmelito. Tutti e quattro chiudono qualsiasi rapporto con Puente Viejo. La loro uscita di scena segna, però, l’arrivo di nuovi personaggi.

Il Segreto puntate aprile 2020, salto temporale: eventi tragici per Francisca e Raimundo

I telespettatori non devono temere, in quanto Donna Francisca e Raimundo fanno il loro ritorno a Puente Viejo. Dunque, per loro non si tratta di un addio definitivo. Di recente di abbiamo anche parlato dell’inaspettato arrivo di Emilia, che pare prenderà parte al tanto atteso finale della soap opera spagnola. Tutto questo avviene dopo un salto temporale, che dà l’opportunità a nuove famiglie di approdare nel paesino spagnolo.