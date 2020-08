Il Segreto, torna l’ultima stagione: dove si è interrotta la trama

Stop alle repliche de Il Segreto, lunedì 31 agosto 2020 torna in onda l’ultima stagione. Per questa estate, Mediaset ha deciso di far rivivere ai telespettatori italiani le emozioni del primo capitolo, con i protagonisti mai dimenticati. Stiamo parlando di Pepa e Tristan, personaggi molto amati della nota soap opera. Non solo, attraverso le repliche, il pubblico ha potuto ripercorrere la storia d’amore di Soledad e Juan. Inoltre, i telespettatori hanno avuto l’opportunità di rivedere sul piccolo schermo personaggi che non fanno più parte della soap da tempo. Ora riprende la messa in onda dell’ultima stagione, ma in quale fase della trama è avvenuta la pausa? Raimundo è ancora alla ricerca di Donna Francisca, la quale è nascosta a La Habana. Non sa che l’Ulloa sta facendo di tutto per ritrovarla e Isabel sembra non avere buone intenzioni. Di fronte alle ribellioni organizzate da Alicia e Tomas, la Marchesa ha anche deciso di migliorare la sicurezza della sua tenuta. Al centro della scena, intanto, c’è il triangolo amoroso composto da Rosa, Adolfo e Marta. Le due sorelle Solozabal provano dei sentimenti nei confronti dello stesso uomo e questo ha causato non pochi problemi. Ad avere la meglio, al momento, è però Rosa.

Il Segreto ultima stagione, tornano le nuove puntate: Raimundo cerca Francisca, Adolfo tra Rosa e Marta

Rosa è riuscita ormai a ottenere ciò che voleva: diventare la fidanzata di Adolfo. In questo modo, la Solozabal può essere certa di avere ormai tra le sue braccia il De Los Visos. Quest’ultimo, però, continua a provare dei sentimenti molto forti nei confronti di Marta. Da poco, Rosa ha annunciato di voler sposare Adolfo il prima possibile. Ignacio ha cercato di farla ragionare, ma senza ottenere il risultato sperato. Il figlio della Marchesa ha tentato, invece, di convincere Marta a vivere il loro amore, dichiarando di essere pronto a rompere il suo fidanzamento con Rosa. Ma la giovane, sebbene ami il ragazzo, non sembra avere intenzione di rovinare i progetti della sorella.

Trame Il Segreto ultima stagione: il riavvicinamento tra Matias e Marcela, Onesimo nei guai

Intanto, i telespettatori hanno assistito al riavvicinamento tra Matias e Marcela. Il Castaneda ha confessato alla moglie di aver capito quanto per lui la famiglia sia importante. Di fronte a questo atteggiamento, ovviamente Marcela ha chiuso il suo rapporto con Tomas. Dall’altra parte, Alicia dimostra di essere davvero disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obbiettivi. Le sue idee, però, preoccupano non poco Matias. A Puente Viejo, c’è una nuova minaccia per Onesimo: un uomo, Gunther, lo sta cercando.

Puntate italiane Il Segreto: Pablo è tornato di nascosto a Puente Viejo in gravi condizioni di salute, Carolina lo assiste

A creare nuovi colpi di scena ci hanno pensato anche Pablo e Carolina. Il giovane è tornato a Puente Viejo, dopo aver disertato dall’esercito, e a prendersi cura della sua salute ci pensa segretamente la Solozabal. Nessuno sa che il ragazzo si trova attualmente nel paesino spagnolo, ma Encarnation e Manuela sospettano qualcosa, visto lo strano atteggiamento di Carolina. Nel corso delle puntate in onda prossima settimana, i due innamorati vengono scoperti!