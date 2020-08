Il Segreto anticipazioni dal 31 agosto al 5 settembre: le nuove puntate

Le nuove puntate de Il Segreto tornano in onda. L’ultima stagione della nota soap spagnola riprende dopo la pausa estiva. Ma cosa accade nella prossima settimana da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre 2020? Le anticipazioni rivelano che Rosa chiede a Marta di farle da damigella d’onore al suo matrimonio e lei accetta. Ma dopo aver visto la sorella insieme al De Los Visos, Marta reagisce male quando suo padre le pone una domanda. Dopo di che, chiede all’uomo di poter lavorare con lui nella fabbrica. Don Ignacio accetta e le propone di svolgere il lavoro di contabile. Ovviamente, Marta acconsente ma precisa di voler lavorare al progetto sulla produzione di nuovi barattoli. Il ricevimento di fidanzamento di Adolfo e Rosa prende inizio ed è impossibile non notare l’intenzione di Isabel di mettere in difficoltà Ignacio. Nel frattempo, Adolfo continua a tormentare Marta. Fortunatamente, il ricevimento procede senza imprevisti. In seguito, il Solozabal chiede ad Aldolfo di confermare i sentimenti che prova nei confronti di Rosa. Dopo di che, Marta decide di presentarsi a La Habana per parlare con il ragazzo.

Anticipazioni Il Segreto dal 31 agosto al 5 settembre 2020: Don Ignacio scopre la verità su Carolina e Pablo

Da lunedì 31 agosto 2020 torneranno in onda le puntate dell’ultima stagione de Il Segreto e si conclude così la pausa estiva dedicata alle repliche. Manuela, dopo aver chiesto più volte a Carolina di rivelarle la verità sulle sue uscite misteriose senza ricevere alcuna risposta, la mette in punizione proibendole di uscire. Pablo inizia a stare meglio e Carolina torna a considerare l’idea di fuggire insieme. Nonostante ciò, il giovane continua ad avere la febbre. Insospettita dall’atteggiamento misterioso della ragazza, Manuela decide di seguirla e la sorprende in soffitta con Pablo. Dopo aver fatto questa scoperta, la donna decide comunque di mantenere il segreto e di non rivelare a Ignacio quanto sta accadendo. A Encarnacion, invece, racconta tutto. La madre di Alicia si sente ora in dovere di rivelare a Manuela che Carolina e Pablo si sono innamorati. Il Capitano Huertas si presenta, però, alla villa con alcune guardie per fare una perquisizione e arrestare il ragazzo. Con alcuni sguardi, Manuela fa capire a Don Ignacio che deve fermarli in tempo. Il Solozabal scopre così tutta la verità e si reca subito da Pablo, il quale gli confessa che da tempo ha anche una storia d’amore con Carolina. Dopo ciò, Don Ignacio si impegna per trovare la soluzione adeguata per salvare il giovane.

Il Segreto anticipazioni nuove puntate ultima stagione: Onesimo si nasconde da Gunther

Onesimo ha paura di essere trovato da alcuni uomini tedeschi, giunti a Puente Viejo chiedendo proprio di lui. Dopo essere stato sollecitato dalla sua famiglia, finalmente racconta quanto è accaduto in Germania. Intanto, Dolores inizia un nuovo sciopero, facendo infuriare non poco Tiburcio. Onesimo ottiene poi dal Sindaco, dai paesani e dal Capitano l’appoggio per poter sfuggire a Gunther. L’uomo comprende poi di potersi salvare solo fingendosi morto. A questo punto, mette in scena la sua morte, ma prima informa tutti gli abitanti del posto che gli reggeranno il gioco. Nonostante ciò, Gunther non si arrende e non crede affatto che Onesimo sia morto, tanto che continua a cercarlo. Tomas va alla locanda e dichiara a Marcela tutto ciò che pensa sul suo matrimonio con Matias.

Trame Il Segreto: Raimundo continua a cercare Donna Francisca, nuovi sospetti

Mauricio confessa a Raimundo di aver scoperto che la Marchesa ha acquistato vari terreni che appartenevano a Donna Francisca. L’Ulloa poi incontra Antonita, che porta con sé un cesto contenente i fiori preferiti della sua amata e i suoi sospetti diventano ancora più forti. Dopo le notizie ricevute da Mauricio, Raimundo si reca nuovamente a La Habana, dove chiede alla Marchesa il motivo per cui sta acquistando le vecchie proprietà di Donna Francisca. L’Ulloa, in seguito, riceve una misteriosa telefonata, dopo della quale parte per cercare la sua amata.

Alicia e Damian vogliono rapire Don Ignacio: Matias all’oscuro di questo piano

I piani ideati da Damian e Alicia non convincono per nulla Matias, il quale boccia le loro proposte. La giovane ha poi uno scontro con suo padre e Damian le propone di assaltare e svaligiare il furgone che trasporta il denaro per le banche. Ma anche questa proposta viene bocciata dal Castaneda. Alicia si scontra con Tomas e ne approfitta per trattarlo male. La ragazza inizia a incontrare di nascosto Damian, senza che Matias sappia niente. Insieme decidono la loro prossima mossa: rapiranno Don Ignacio.