Il Segreto puntate spagnole: Matias scopre un grande segreto di Marcela

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Matias fa una scoperta sconvolgente su Marcela

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono Matias e Marcela vivere un momento di grande tensione. In particolare, nel corso delle prossime puntate, il Castaneda scoprirà un grande segreto della moglie. Ma di cosa si tratta? Al momento, non sappiamo di preciso qual è la bugia della Del Molino che riuscirà a sconvolgere Matias. Le anticipazioni vedono il Castaneda fare una domanda ben precisa a sua moglie, la quale però apparirà fortemente provata. Il tutto accadrà all’interno della locanda e Marcela non riuscirà neanche a reggere i piatti che sta portando, tanto che cadrà tutto a terra. Impossibile non notare nel viso della Del Molino tanta paura e preoccupazione. La domanda che Matias farà a Marcela potrebbe cambiare per sempre tutto tra loro. Sappiamo ormai che la loro storia d’amore non procede, al momento, a gonfie vele. Infatti, il pubblico spagnolo sta assistendo alla rottura di questa coppia, che non è riuscita a non cedere alle tentazioni.

Il Segreto anticipazioni spagnole: l’infedeltà di Matias e Marcela

Matias farà una domanda a Marcela che potrebbe cambiare tutto. La Del Molino diventerà molto nervosa quando ascolterà suo marito parlare di questo argomento. Di cosa si tratta? Molto probabilmente il Castaneda sarà vicino a scoprire la verità sull’infedeltà della moglie. Ricordiamo che quest’ultima, quando Matias finisce in carcere, si lascerà consolare da un altro uomo, Tomas, figlio della Marchesa Isabel. I due appaiono davvero presi l’uno dall’altra, ma quando il Castaneda esce di prigione e torna a Puente Viejo, Marcela chiude questa relazione segreta. La Del Molino, sebbene sia ancora delusa da Matias, decide di mettere al primo posto il suo matrimonio.

Puntate spagnole Il Segreto: Matias scopre la verità su Marcela e Tomas?

Anche Matias non riesce a non cedere alle tentazioni. Vedremo, infatti, il figlio di Emilia inizia una relazione segreta con Alicia. Marcela viene a conoscenza di ciò e il Castaneda fa un passo indietro, decidendo anche lui di riportare la serenità nel loro matrimonio. Ma ecco che arriverà un grande colpo di scena: Matias potrebbe scoprire quanto accaduto tra Marcela e Tomas! Questo potrebbe davvero cambiare tutto.