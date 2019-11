Il Segreto puntate spagnole: Francisca prende una drastica decisione

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca diventa prigioniera della Marchesa Isabel

Le ultime anticipazioni spagnole Il Segreto vedono Donna Francisca prendere una decisione drastica. Ciò accade dopo che riceve una triste notizia da parte della Marchesa Isabel. Facciamo presente, a chi non è a conoscenza delle ultime vicende di Puente Viejo, che la Montenegro va a vivere a casa della parente di Salvador Castro. La dark lady si ritrova costretta a prendere questa strada, poiché ha ormai perso tutto dopo aver lasciato Puente Viejo con Raimundo. La coppia lascia il paesino spagnolo per raggiungere Madrid a causa dell’ultimo gesto compiuto da Fernando prima di morire. Il Mesia intende distruggere il paese incendiando le abitazioni. Tra queste va in fiamme anche la Casona di Donna Francisca. Dopo un lungo salto temporale, la Montenegro fa il suo ritorno, ma la sua Villa è ormai nelle mani di altre persone. A offrirle il suo aiuto ci pensa la Marchesa, che le consiglia di non far sapere a nessuno del suo ritorno e di restare chiusa nella sua abitazione.

Il Segreto puntate spagnole: Donna Francisca riceve una notizia spiacevole e prende una drastica decisione

Fidandosi della Marchesa e sicura che grazie a quest’ultima potrà riprendere in mano la sua vita, Francisca decide di nascondersi. All’interno dell’abitazione di Isabel, però, la Montenegro diventa una vera e propria prigioniera, senza neppure rendersene conto. E mentre Raimundo cerca di incontrare la sua amata, accade qualcosa di inaspettato per la dark lady. La Marchesa rivela a Francisca che non sarà al momento possibile riacquistare la sua amata Casona. Di fronte a questa notizia, la Montenegro non reagisce affatto bene e, secondo le anticipazioni spagnole, questa settimana prenderà una decisione drastica. Sembra proprio che Francisca sarà finalmente pronta a mostrarsi agli abitanti di Puente Viejo, tornando così al fianco di Raimundo.

Puntate Spagna Il Segreto, Donna Francisca ingannata da Isabel: la Montenegro chiude il patto

Donna Francisca deciderà, nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, di chiudere il patto con Isabel. La delusione spazza via anche la fiducia che la Montenegro sentiva di avere nei confronti della Marchesa. Le due donne decideranno di rompere definitivamente i loro affari dopo qualche giorno di riflessione. Ed è proprio in questo arco di tempo che Isabel intenderà agire. Cosa accadrà a Donna Francisca? Le intenzioni della Marchesa non sono mai state buone, ma ha sempre ingannato la Montenegro, che ora potrebbe essere seriamente in pericolo.