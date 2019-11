Il Segreto puntate Spagna, Francisca ‘prigioniera’ mostra segni di pazzia

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca diventa una vera e propria prigioniera di Isabel

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono Donna Francisca sull’orlo della pazzia. Nel corso delle puntate in onda in Spagna prossima settimana, la dark lady di Puente Viejo continuerà a vivere all’interno della casa della Marchesa Isabel. Quest’ultima è una parente di Salvador Castro, il defunto marito della Montenegro. La donna, che conosceremo dopo il salto temporale della dodicesima stagione, tiene segreto il ritorno di Francisca a Puente Viejo. Il motivo? Isabel rivela alla dark lady di essere pronta ad aiutarla a riprendere tutto ciò che era suo. In particolare, la Montenegro ha intenzione di tornare a vivere all’interno della sua Villa, ma non sa ancora che Isabel sta, invece, tramando alle sue spalle. La Marchesa non ha delle intenzioni benevole nei confronti di Francisca. Quest’ultima diventa una vera e propria prigioniera della cugina, senza neppure rendersene conto. La donna la costringe, infatti, a restare nascosta nella sua casa, al fine di aiutarla a recuperare i beni che ha perso. In realtà, Isabel sembra essere intenzionata a portarla alla pazzia.

Il Segreto puntate spagnole: Isabel inganna Donna Francisca

Con il passare del tempo, Isabel dimostra di essere una persona tutt’altro che buona. Non è la prima volta che Donna Francisca si ritrova a vivere una situazione così complicata. Questa volta, però, la Montenegro inizia a mostrare segni di pazzia. In particolare, la dark lady di Puente Viejo non riuscirà più a restare rinchiusa all’interno della residenza di Isabile. Donna Francisca sentirà il bisogno di prendere un po’ d’aria, ma verrà sempre bloccata. Per tale motivo, il pubblico spagnolo vedrà la dark lady come una vera e propria prigioniera della Marchesa. Quest’ultima giustifica tutto questo, dichiarando alla Montenegro che per riprendere tutti i suoi beni dovrà ancora restare nascosta.

Anticipazione Il Segreto, Donna Francisca chiusa in casa di Isabel: la dark lady sull’orlo della pazzia

Isabel cercherà di convincere Francisca a tenere duro, in quanto l’acquisto della sua amata Villa è ormai vicina. La Montenegro continuerà, però, a sentire la mancanza di Raimundo e questa prigionia la porterà sempre di più vicino alla pazzia. I telespettatori, nel corso delle prossime puntate, la vedranno vittima di forti sbalzi d’umore! Chiaramente la situazione non potrà che far piacere a Isabel!