Il Segreto puntate spagnole, Francisca devastata, soffre per Raimundo

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca è sempre più sofferente lontana da Raimundo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono Donna Francisca profondamente addolorata. La Montenegro sta cercando di riprendere la sua posizione a Puente Viejo, ma con grande difficoltà. Scendendo nel dettaglio, ciò accade dopo il salto temporale, che dà inizio alla dodicesima stagione. L’undicesimo capitolo termina proprio con l’uscita di scena di Francisca e Raimundo, che lasciano il piccolo paesino e raggiungono Madrid. Ma per quale motivo? Fernando, prima di essere ucciso da Maria, mette in atto la sua ultima vendetta, dando fuoco a diverse abitazioni del posto. La dark lady è costretta a vedere la sua amata Casona in fiamme. Dopo aver abbandonato Puente Viejo, a prendere possesso della Villa è la Marchesa Isabel, una lontana parente di Salvador Castro, il defunto marito di Francisca. Ed ecco che quando quest’ultima decide di tornare a casa, si ritrova costretta a essere ospite di quella che un tempo era la sua tenuta. La Montenegro, come potete già immaginare, non se ne starà con le mani in mano!

Il Segreto puntate spagnole: Donna Francisca e Raimundo separati

Donna Francisca è pronta a tutto pur di riprendere il potere nelle sue mani, ma prima deve tornare in possesso della sua amata Casona. Nel frattempo, si ritrova costretta a vivere insieme alla Marchesa, che si rivela essere una donna molto furba. Ma Raimundo che fine ha fatto? Ben presto, si scopre che i due innamorati sono stati costretti, durante questo salto temporale, a separarsi. Non si sa l’esatto motivo per cui Francisca abbia dovuto prendere le distanze dal suo amato, si parla di un ritorno dal passato che costringe entrambi a prendere strade diverse. Di chi si tratta? Pare che la responsabile sia proprio zia Eulalia!

Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca ricorda i momenti felici con Raimundo

Intanto, Donna Francisca dimostra di essere molto sofferente. Un duro momento per la Montenegro, che si ritrova a pensare a tutto ciò che ha trascorso con Raimundo a Puente Viejo. I momenti belli vissuti con l’Ulloa, tornano nella mente della dark lady, la quale desidera con tutta sé stessa di vederlo arrivare da un momento all’altro.