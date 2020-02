Il Segreto puntate Spagna: Matias, armato, perde la testa per fare giustizia

Puntate spagnole Il Segreto, Matias perde completamente la ragione dopo il nuovo incendio a Puente Viejo

L’incubo si ripete a Puente Viejo: le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un nuovo incendio. Il piccolo paese viene nuovamente invaso dalle fiamme, ma questa volta non si conosce l’identità del responsabile. Chi avrà scelto di vendicarsi contro gli abitanti di Puente Viejo? Nel frattempo, si registra la prima vittima e a soffrire sono Matias e Marcela. Infatti, a rischiare la vita è la piccola Camelia. Ciò che sta accadendo getta nello sconforto tutti gli abitanti di Puente Viejo e, in particolar modo, i Castaneda. La coppia, al momento, non sta vivendo un periodo sereno. Da poco, il figlio di Emilia ha scoperto che sua moglie aveva una relazione segreta con Tomas. Ora si ritrovano nuovamente uniti, per l’amore che provano per la loro bambina. Ora Matias e Marcela attendono con grande preoccupazione di avere notizie su Camelia, prima vittima del nuovo incendio. Non solo, il giovane Castaneda decide di cercare vendetta, perdendo completamente la ragione!

Il Segreto anticipazioni spagnole: Camelia prima vittima dell’incendio, Matias affronta Mauricio

Il precedente incendio, causato dalla follia di Fernando, ha provocato una vera e propria rivoluzione a Puente Viejo. Ora l’incubo si ripete per tutti gli abitanti. Nel corso delle puntate de Il Segreto andate in onda in Spagna in questi giorni, Camelia riesce a sopravvivere all’incendio. La piccola racconta la sua esperienza ai genitori, rivelando che non riuscirà mai a dimenticare quanto accaduto. Ma questa volta chi intende distruggere Puente Viejo? L’identità del responsabile, al momento, è ancora misteriosa. Nessuno sembra sapere davvero chi abbia provocato il grande incendio, che riporta tutti gli abitanti a vivere un momento drammatico. Intanto, Matias è certo che la colpa di tutto questo sia di Mauricio!

Anticipazioni Spagna Il Segreto: Matias affronta Mauricio, armato, per fare giustizia

Matias ha intenzione di vendicarsi per quanto accaduto a Camelia, che ha rischiato di morire. Per tale motivo, si reca immediatamente dal presunto colpevole dell’incendio: Mauricio. Convinto che l’ex capomastro di Francisca sia il responsabile, il Castaneda lo affronta armato. Un folle Matias è pronto a farsi giustizia da solo, ma il sindaco potrebbe non essere il reale colpevole!