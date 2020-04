Il Segreto nuova stagione, che fine ha fatto Matias? Cosa è successo

Anticipazioni Il Segreto oggi, alcuni anni dopo: dov’è Matias nella nuova stagione

Dov’è finito Matias? La nuova stagione de Il Segreto, nel corso della puntata di ieri, è iniziata! Abbiamo detto addio ad alcuni personaggi e ne abbiamo accolti tanti altri. Ciò che il pubblico, al momento, è: che fine ha fatto Matias? La sua assenza non è passata inosservata e la stessa Marcela ha fatto intendere che il marito manca ormai da qualche tempo da Puente Viejo. Vi anticipiamo che il giovane Castaneda non ha lasciato, in questi quattro anni, il paese di sua spontanea volontà. Infatti, Matias è stato costretto a salutare Marcela e Camelia, in quanto è stato arrestato. Proprio questo è il motivo per cui la prima parte di questa dodicesima e ultima stagione della soap non vede presente Matias. Gli anni che ha trascorso lontano da Puente Viejo, in realtà, non vengono mai raccontati dal protagonista. Presto, però, Marcela rivela la verità su quanto accaduto al marito.

Il Segreto anticipazioni aprile 2020 ultima stagione, Matias arrestato: ecco perché

Matias ha trascorso gran parte di questi quattro anni in prigione, con l’accusa di ammutinamento. Il tutto avviene a causa di una rivolta in cui si è ritrovato coinvolto. A darci notizie sul giovane Castaneda è Marcela, ma solo quando vedremo tornare a Puente Viejo Raimundo. Parlando con l’Ulloa, la Del Molino confessa di non avere alcuna idea su dove si trovi attualmente suo marito, rilasciato due mesi prima. Ebbene, Matias risulta scomparso nel nulla! Ma il pubblico non deve temere, in quanto assisterà presto al suo ritorno in scena. Tra qualche tempo, infatti, vedremo il figlio di Emilia e Alfonso tornare nel paesino spagnolo. Il giovane Castaneda ancora non sa che Marcela ha iniziato, nel frattempo, una relazione segreta con Tomas.

Anticipazioni trama Il Segreto, cosa succede a Puente Viejo: Matias torna ma niente è più come prima

Vi abbiamo già raccontato e parlato di Tomas, l’amante di Marcela. Al suo ritorno, Matias deve fare i conti con la realtà e scopre, chiaramente, che ciò che ha lasciato anni prima è cambiato. La nuova stagione vede sicuramente tanti cambiamenti all’interno della trama. Vi ricordiamo che questo rappresenta l’ultimo capitolo della soap opera spagnola!