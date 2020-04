Anticipazioni Il Segreto nuova stagione: chi è Tomas l’amante di Marcela

Il Segreto anticipazioni nuova stagione oggi, chi è Tomas l’amante di Marcela?

Nel corso della puntata de Il Segreto in onda oggi entreremo ufficialmente nella dodicesima e ultima stagione. La morte di Fernando segna così il finale dell’undicesimo capitolo, che vede Puente Viejo devastata dalle fiamme. E mentre alcuni personaggi hanno ormai lasciato Puente Viejo, ecco che altri giungono per rendere la trama ancora più avvincente. Tra questi nuovi protagonisti sarà impossibile per noi non notare il giovane Tomas! Perché il pubblico di Canale 5 sarà così interessato a conoscere l’identità del ragazzo? Ebbene proprio lui è l’amante di Marcela, la quale sta vivendo un periodo davvero particolare a causa dell’arresto di Matias. L’assenza del marito da casa, l’ha portata a cercare conforto in un altro uomo in questi anni. Stiamo appunto parlando di Tomas Los Vivos. Un vero rubacuori che inizialmente non riuscirà a conquistare la fiducia dei fan della coppia composta da Matias e Marcela. Con il tempo, però, il pubblico scoprirà che Tomas è una brava persona, sebbene sua madre non lo sia.

Anticipazioni Il Segreto ultima stagione: la storia di Tomas e Marcela

Chi è Tomas Los Vivos de Il Segreto? Interpretato dal giovane Alejandro Vergara, vive a La Habana insieme a sua madre, la Marchesa Isabel. A loro si ricongiunge suo fratello Adolfo, il quale era in viaggio. Sin da subito noteremo che il ragazzo prova dei sentimenti molto forti nei confronti di Marcela. Il ritorno di Matias, il quale esce dal carcere, mette a rischio la sua relazione con la Del Molino. Inizialmente la giovane non riesce a nascondere ciò che sente nei confronti di Tomas ma, come vi abbiamo già anticipato, decide poi di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Matias. Nel frattempo, impareremo a conoscere il giovane Los Vivos.

Il Segreto anticipazioni trama dodicesima stagione: Tomas in realtà è un ragazzo molto sensibile

Tomas è un ragazzo taciturno, che esegue sempre gli ordini di sua madre Isabel, anche quelli più pericolosi. Con il passare del tempo, il pubblico di Canale 5 capirà che il giovane nasconde, invece, una grande sensibilità e una passione per l’arte e la poesia. È profondamente infelice, consapevole del fatto che stia vivendo un’esistenza che non è sua. Finge di essere quello che non è, fino a quando non incrocia lo sguardo di Marcela, dalla quale riceve amore e sostegno. Ma come vi abbiamo anticipato, Tomas deve rassegnarsi e continuare la sua vita senza la Del Molino.